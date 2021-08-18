Когда дети и студенты начнут обучение? В ОГА заявили, что хотят перенести начало обучения для учеников и студентов с 1 сентября на 20 сентября.

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Почему решили перенести начало обучения

Такую позицию в администрации объяснили "изменениями климатических условий" и отзывами туристов, которые говорят, что в Одессе лучше отдыхать в сентябре.

По их данным, продолжение туристического сезона может пополнить бюджет почти 300 миллионов. Поэтому обучение хотят перенести.

По предварительным расчетам Института проблем рынка, в течение сентября этого года приморские регионы могут дополнительно получить примерно 600 миллионов гривен в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область,

– говорится в сообщении.

На сайте ОГА также отметили, что подобные инициативы требуют изменений в закон, согласно которым учебный процесс в школах должен длиться не менее 175 дней. Будут ли из-за этого продолжать обучение на лето 2022 года – пока неизвестно.

В то же время идею уже поддержали председатели Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА.

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К слову, министр образования Сергей Шкарлет уверял, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без дистанционных уроков. Предполагается, что даже при высоком уровне заболеваемости ученики 1 – 4 классов и учащиеся с ООП смогут ходить в школу.

Также глава департамента образования и науки в Одессе Елена Буйневич рассказала, что школьники могут учиться онлайн в течение учебного года по обращению родителей. "Такая практика остается, поскольку есть достаточно заявлений родителей, желающих продолжить обучение в онлайн-формате. В основном это дети, которые по состоянию здоровья рискуют больше всего в условиях пандемии", – пояснила чиновник.