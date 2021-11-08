Глава Департамента образования и науки Елена Буйневич отметила, что жалоб от работников пока не было, так как сегодня первый день, когда начал действовать приказ Минздрава об отстранении непривитых работников.
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По ее словам, в Одессе 850 человек должны отстранить без сохранения зарплаты. Пока не было жалоб относительно отстранения, но в ведомстве уже их ожидают.
850 человек – в основном это технические работники, а не учителя, поэтому отстранение в условиях дистанционного обучения не повлияет на учащихся,
– отметила Буйневич.
Чиновница добавила, что учителя, которые преподают дистанционно, тоже должны быть вакцинированы. "Сейчас полностью вакцинированы работники в школе №310 – учебное заведение I степени, где учатся начальные классы", – добавила она.
К слову, учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, будут работать и дальше.
Однако в Херсоне учителей не будут отстранять от работы. Там решили, чтобы на время карантина эти педагоги обучали учеников дистанционно.