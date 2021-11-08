Глава Департамента образования и науки Елена Буйневич отметила, что жалоб от работников пока не было, так как сегодня первый день, когда начал действовать приказ Минздрава об отстранении непривитых работников.

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По ее словам, в Одессе 850 человек должны отстранить без сохранения зарплаты. Пока не было жалоб относительно отстранения, но в ведомстве уже их ожидают.

850 человек – в основном это технические работники, а не учителя, поэтому отстранение в условиях дистанционного обучения не повлияет на учащихся,

– отметила Буйневич.

Чиновница добавила, что учителя, которые преподают дистанционно, тоже должны быть вакцинированы. "Сейчас полностью вакцинированы работники в школе №310 – учебное заведение I степени, где учатся начальные классы", – добавила она.

К слову, учителя, которые отказываются делать прививки против COVID-19, будут отстранены от работы с 8 ноября. В то же время те педагоги, которые уже привились одной дозой вакцины, будут работать и дальше.

Однако в Херсоне учителей не будут отстранять от работы. Там решили, чтобы на время карантина эти педагоги обучали учеников дистанционно.

Отметим! Такая позиция городских властей не соответствует нормам приказа Министерства здравоохранения, так как дистанционная форма работы там не предусмотрена.