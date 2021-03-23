Одесса с 22 марта перешла в красную зону. Ученики старших классов будут учиться дистанционно, а родители учеников 1 – 4 классов должны самостоятельно выбрать формат обучения.

Будут ли ученики 1 – 4 классов учиться онлайн

В Одессе часть начальных классов перейдет на дистанционные уроки, а остальные школьники будут учиться очно в учебных заведениях. Об этом рассказала директор департамента образования и науки городского совета Елена Буйневич.

К теме Почему отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов: объяснение Шкарлета

По ее словам, ограничения красной зоны предусматривают дистанционное обучение только школьников 5 – 11 классов, зато ученики начальных классов могут посещать занятия.

Но часть родителей обратились в Департамент образования с просьбой перевести на онлайн-обучение и младшие классы.

"Есть большое количество семей, которые выбирают сейчас дистанционную форму обучения. Причины разные: есть проблемы со здоровьем, есть опасения относительно переноса ребенком болезни, есть родственники пожилого возраста, младенцы или беременные женщины в семье", – написала Елена Буйневич.

Поэтому в течение недели родителям учащихся 1 – 4 классов предложат ответить на вопрос, как будет учиться ребенок после каникул. Так, из детей, для которых родители выберут онлайн-формат уроков, сформируют дистанционные классы.

Важно! С 22 марта учеников 1 – 11 классов в Одессе ушли на недельные весенние каникулы. А с понедельника, 28 марта, дети выйдут уже дистанционное обучение.

Во время действия ограничений красной зоны в школах будет действовать смешанный режим работы. Начальная школа частично выйдет учиться очно. Это для тех, у кого нормальное состояние здоровья, и кто не хочет на дистанционное. Частично сформируем дистанционные классы,

– добавила чиновник.

Однако, как отметила директор департамента, если решение о дистанционном обучении примет большинство родителей класса, весь класс перейдет на онлайн.

Ситуация в садиках

Елена Буйневич также заверила, что сейчас в Одессе нет ни одного полностью закрытого на карантин детсада. Тем не менее в общем закрыли 17 групп: три – из-за большого процента заболеваемости и ОРВИ, 14 – из-за подтвержденного COVID-19 у воспитателей и детей.

Но садики в Одессе работают и будут работать в обычном режиме.

Какие ограничения действуют в Одесской области

Запрещена работа развлекательных заведений, а кафе и рестораны могут только готовить еду на вынос или доставку.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры должны быть закрыты. Торговые центры также не должны работать.

Непродовольственным рынкам запрещено работать.

Работа общественного транспорта в красной зоне была запрещена. Однако, теперь местные власти региона могут сами решать: запрещать или разрешать перевозки.

К слову, из-за стремительного распространения коронавируса многие украинские школьники ушли на каникулы или учатся дистанционно. Так, например, часть школьников уже перевели на онлайн-обучение в Ивано-Франковске, Житомире, Одессе, Львове, Киеве, Черкассах и в других областях.