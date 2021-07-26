Как выявить одаренного ученика в школе и особенности работы учителя с ребенком

Эксперты уверяют, что любой ребенок может достигать особых успехов в учебе, поскольку его психические возможности чрезвычайно пластичны на разных этапах развития. Одаренность может возникать стихийно и дальше развиваться. И здесь важную роль играет учитель. Как выявить одаренного ученика и работать с ним – читайте в статье.

Мотивация учащихся к обучению и уровень их знаний зависят от профессиональных качеств учителя и даже его личности. Поэтому, педагог должен не просто преподавать свой предмет, но и выстраивать траектории сотрудничества.

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Феномен одаренности

Что такое феномен одаренности? Окончательного ответа на этот вопрос пока нет. Однако, по мнению экспертов, существуют две противоположных точки зрения:

Социальная концепция – что все дети от рождения имеют одинаковые способности, а разница в уровне их развития обусловлена ​​разницей жизненных условий.

Теория генетической наследственности – что одаренность, как врожденное и довольно редкое явление, наследуется от родителей и даже через поколения.

Обе точки зрения имеют право на существование. Однако учитель должен научить учащихся работать самостоятельно, ведь, как известно, успех на 1% зависит от таланта и на 99% – от упорного труда.

Признаки одаренного ребенка

Любой ребенок может преуспеть при поддержке и правильной координации действий. В этом сложном процессе ответственность возлагается на учителя.

Педагог, работающий с одаренным ребенком, должен быть внимательным и терпимым лидером, иметь высокий уровень психологической подготовки и терпеливо относиться к критике вообще и к себе в частности.

Одаренный ребенок отличается от других и имеет определенные особенности:

чувствительность к оценке деятельности, поведения и мышления;

склонность к критическому отношению;

высокая восприимчивость к сенсорным стимулам;

лучшее понимание отношений и связей.

Поэтому, одаренность – это комплекс своеобразных потенциальных задатков, состоящий из:

интеллектуальных способностей;

творческого потенциала;

психофизических способностей;

мировоззренческих ценностей.

Как выявить одаренного ученика

Не все дети сразу ярко демонстрируют превосходные способности. Поэтому учитель должен обращать внимание на неординарность и оригинальность мышления школьников во время занятий, выполнения письменных работ, подготовки и участия в олимпиадах, тестирования и тому подобное.



Одаренный ребенок в классе / Фото "Всеосвита"

Можно выделить основные черты, которые характерны для одаренных детей:

Познавательная потребность (активность, когда ребенок ищет смены впечатлений, новую информацию, и потребность в самом процессе умственной деятельности).

(активность, когда ребенок ищет смены впечатлений, новую информацию, и потребность в самом процессе умственной деятельности). Интеллект (характеризуется конкретностью мышления и способностью к абстракциям).

В частности, такие дети быстро и точно выполняют умственные операции, обусловленные устойчивостью внимания и прекрасной оперативной памятью. Также они имеют логическое мышление, умеют обобщать, выделять главное, существенное и имеют богатый словарный запас.

Креативность (дети имеют особый склад ума, творческое выполнение заданий и развитость творческого мышления и воображения).

Как работать с одаренными детьми

В то же время портал "Новосвіт" отмечает, что поскольку одаренные дети с легкостью решают стандартные упражнения и задачи, им следует давать систематически дифференцированные задания, создавать определенные проблемные ситуации.

Методы работы с одаренными учащимися

Метод "проблемные вопросы"

При изучении различных тем по предмету подбираются проблемные вопросы, на которые ученик в учебнике готового ответа не найдет.

При этом для верного ответа ученику нужно еще применить знания изученных ранее разделов. Кроме того, в вопросе может быть проблемная ситуация, решить которую нужно неординарным способом.

Метод "построение гипотез"

Ученики выдвигают собственные гипотезы по решению научной задачи. Они делают свои предположения, которые могут стать темой исследования.

Интерактивное обучение "вопрос – ответ"

Для этого класс делится на несколько групп. Каждая группа получает задание прочитать текст из учебника и составить вопросы к нему.

Когда ученик задумывается над постановкой вопроса, то в его воображении должен быть вариант ответа, это развивает логическое мышление. Цепочка "вопрос – ответ" способствует тому, что ответ порождает новый вопрос.

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Прием "незавершенное решение"

В конце урока учитель должен предлагать ученикам выполнить задания творческого характера и предупреждать, что решение окажется достаточно интересным и неожиданным.

Учитель, не фиксируя внимание на том, что задание должно быть завершено, проверяет его наличие и качество выполнения на следующем уроке. Одаренные дети могут с легкостью выполнить задание вне урока.

К слову, выпускница Черкасского физико-математического лицея Татьяна Новаковская подала апелляцию на результат ВНО-2021 по истории Украины и добилась увеличения баллов до 200 за этот тест.