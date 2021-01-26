В Минздраве рассказали, как ученикам не заразиться гриппом и COVID-19: советы
Очное обучение в украинских школах возобновили с понедельника, 25 января. Поэтому в Министерстве здравоохранения дали рекомендации учащимся относительно возможных вспышек гриппа и коронавируса. Как детям не заразиться в школе – читайте в материале.
Источник: Фейсбук Виктора Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко в Фейсбуке предоставил соответствующие рекомендации для школьников. В частности, он призвал не расслабляться после возобновления обучения и не пренебрегать правилами безопасности.
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Ляшко попросил напомнить детям о важности:
- частого мытья рук;
- ношения маски в общественных местах;
- соблюдения физического дистанцирования за пределами класса.
Из-за чего могут ввести запрет на посещение школ
- Если на самоизоляции будут находиться более половины учеников или персонала школы;
- Если будет превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями.
Мы должны помнить, что начало февраля – это традиционный период роста количества заболеваний гриппом. Если эпидпорог гриппа будет превышать в отдельных регионах уровня 483 больных на 100 тысяч населения, посещение школ может попасть под ограничительные противоэпидемические меры,
– добавил Ляшко.
По его словам, сейчас показатель заболеваемости ОРВИ составляет 331,5 на 100 тысяч населения (это на 31,45% меньше эпидпорога).
Как предупредить заражение гриппом
В Минздраве рассказали, что стоит делать детям, чтобы не заразиться гриппом:
- избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- ограничьте посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривайте помещение;
- часто мойте руки с мылом;
- не касайтесь глаз, носа, рта немытыми руками;
- избегать объятий, поцелуев и рукопожатий;
- прикрывайте нос и рот во время чихания или кашля одноразовой салфеткой, которую сразу же после использования нужно выбросить;
- если у человека есть симптомы гриппа, то необходимо держаться от него на расстоянии не менее двух метров.
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К слову, сейчас большинство школ уже начали обучение в очном формате, однако некоторые учебные заведения частично используют смешанную и дистанционную формы. В каких областях ученики вышли на обучение, а в каких смешанная форма – читайте по ссылке.
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