Очное обучение, скандалы и буллинг в школах, вакцинация учителей – итоги недели в образовании
Источник:24 канал
Редакция Образования 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 21 по 26 ноября в украинском образовании. В частности, читайте об очном обучении в школах, скандалах, буллинге и избиении учеников, а также вакцинации учителей.
Очное обучение в школах
По информации МОН, с понедельника, 22 ноября, вновь перешли на очное обучение более 11 тысяч школ. Но до сих пор дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ из-за отсутствия 100% вакцинированных работников в красной зоне.
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Например, в Киеве 423 столичные школы возобновили очное обучение. Это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей.
Очное обучение в школах / Фото vermontmedellin.edu
В то же время во Львове с 22 ноября 991 школа в области начала очное обучение. В остальных школах (около 100 школ) учебный процесс происходит и дальше дистанционно.
Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что ученики начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса. По его словам, Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ просят разрешить детям учиться за партами.
Какие города возобновили очное обучение в Украине:
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Одесса
Так, в Сумской области территориальные общины самостоятельно будут принимать решение о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Хотя в регионе сейчас привиты 95,5% сотрудников сферы образования.
Как COVID-19 сменил украинских школьников? Ученые провели исследование и выяснили, что каждый второй школьник не хочет возвращаться к онлайн-обучению. Однако кроме желания учиться за партами, украинские школьники стали больше заниматься спортом и читать книги.
Отстранение и вакцинация учителей
С 8 ноября начали отстранять от работы непривитых учителей. Так, уже более 9 тысяч непривитых работников школ отстранили.
По состоянию на 24 ноября в Украине отстранены от работы 6,5 тысяч невакцинированных работников школ. Поэтому через три недели часть педагогов передумала, все же сделала прививку и вернулась к работе в школы.
То есть, с начала отстранения вакцинировались или предоставили подтверждение о противопоказаниях по меньшей мере 3,1 тысячи работников школ. Они уже вернулись к работе в школе.
Интересно, что в городе Александрия на Кировоградщине от работы отстранили учительницу Ларису Лысюк из-за отказа вакцинироваться. Однако педагог уже вторую неделю продолжает приходить в коллегиум.
Сколько учителей вакцинированы против COVID-19? По состоянию на 22 ноября одной дозой вакцинированы 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%).
Наилучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют:
- Донецкая область – 92,7%;
- Харьковская область – 92,5%;
- Луганская область – 92,4%;
- Черкасская область – 92,2%.
Важно Зарплаты учителей в 2022 году вырастут на 8%, а стипендии – на 50%
Скандалы и буллинг в школах
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На Волыни учительница избила своего ученика: смотрите видео
Несмотря на то, что родители отказались писать заявление на учительницу, правоохранители все же зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка. Как учительница прокомментировала ситуацию – читайте в статье.
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