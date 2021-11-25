Очное обучение, скандалы и буллинг в школах, вакцинация учителей – итоги недели в образовании

Редакция Образования 24 собрала все самые важные новости, которые произошли на этой неделе – с 21 по 26 ноября в украинском образовании. В частности, читайте об очном обучении в школах, скандалах, буллинге и избиении учеников, а также вакцинации учителей.

Очное обучение в школах

По информации МОН, с понедельника, 22 ноября, вновь перешли на очное обучение более 11 тысяч школ. Но до сих пор дистанционно продолжают работать 1,7 тысячи школ из-за отсутствия 100% вакцинированных работников в красной зоне.

К теме Сколько школ возобновили очное обучение, а сколько – работает дистанционно

Например, в Киеве 423 столичные школы возобновили очное обучение. Это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей.



Очное обучение в школах / Фото vermontmedellin.edu

В то же время во Львове с 22 ноября 991 школа в области начала очное обучение. В остальных школах (около 100 школ) учебный процесс происходит и дальше дистанционно.

Председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что ученики начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса. По его словам, Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ просят разрешить детям учиться за партами.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинированы 100% работников), частично в онлайн-режиме. Например, так в Днепре, Запорожье, Волыни, Закарпатье и т.д.

Так, в Сумской области территориальные общины самостоятельно будут принимать решение о форме обучения в школах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Хотя в регионе сейчас привиты 95,5% сотрудников сферы образования.

Как COVID-19 сменил украинских школьников? Ученые провели исследование и выяснили, что каждый второй школьник не хочет возвращаться к онлайн-обучению. Однако кроме желания учиться за партами, украинские школьники стали больше заниматься спортом и читать книги.

Отстранение и вакцинация учителей

С 8 ноября начали отстранять от работы непривитых учителей. Так, уже более 9 тысяч непривитых работников школ отстранили.

По состоянию на 24 ноября в Украине отстранены от работы 6,5 тысяч невакцинированных работников школ. Поэтому через три недели часть педагогов передумала, все же сделала прививку и вернулась к работе в школы.

То есть, с начала отстранения вакцинировались или предоставили подтверждение о противопоказаниях по меньшей мере 3,1 тысячи работников школ. Они уже вернулись к работе в школе.

Интересно, что в городе Александрия на Кировоградщине от работы отстранили учительницу Ларису Лысюк из-за отказа вакцинироваться. Однако педагог уже вторую неделю продолжает приходить в коллегиум.

Сколько учителей вакцинированы против COVID-19? По состоянию на 22 ноября одной дозой вакцинированы 96,2% педагогов, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч работников школ (84,5%).

Наилучшую статистику полного цикла вакцинирования демонстрируют:

Донецкая область – 92,7%;

Харьковская область – 92,5%;

Луганская область – 92,4%;

Черкасская область – 92,2%.

Важно Зарплаты учителей в 2022 году вырастут на 8%, а стипендии – на 50%

Скандалы и буллинг в школах

На Волыни учительница физики избила своего ученика

Учительница физики на Волыни избила ученика – она таскала его за ухо и била по голове. Местные СМИ сообщают: это уже не первый такой инцидент с участием этого педагога.

На Волыни учительница избила своего ученика: смотрите видео

Несмотря на то, что родители отказались писать заявление на учительницу, правоохранители все же зарегистрировали инцидент. Сейчас идет проверка. Как учительница прокомментировала ситуацию – читайте в статье.

Под Днепром учителя обвиняют в изнасиловании ученицы 7 класса

В Днепропетровской области учителя в школе-интернате обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. Мужчина зашел в ее комнату в общежитии, ударил ее по лицу и заклеил рот скотчем, после чего изнасиловал ученицу.

В школе на Киевщине учительница начальных классов избивала детей

В школе Обухова Киевской области учительница начальных классов, вероятно, ударила ученика головой о парту, а другого школьника била по рукам. В учебном заведении все умалчивали, а психолог учила детей не рассказывать о конфликте родителям. Что известно о скандале – читайте в статье.

В Одесской области ученица в школе проглотила магниты

В Черноморске Одесской области в больницу попала девочка, которая на уроке проглотила четыре магнита. Они застряли в желудке ребенка и начали склеивать внутренние органы.

Для того чтобы вытащить посторонние предметы из желудка девочки, ей сделали операцию. По состоянию на 22 ноября она находилась в реанимации.

На Волыни учитель избил до сотрясения мозга ученика 7 класса

Учитель трудового обучения Торчинского лицея на Волыни год назад избил ученика 7 класса до сотрясения мозга. Мужчина только сейчас получил приговор суда – 220 часов общественных работ и почти 10 тысяч гривен морального ущерба.

Школам в Полтаве закупили мандарины по заоблачным ценам

Для школ Полтавской общины согласовали закупку овощей и фруктов со значительной переплатой. Например, мандарины в сезон "Сефторг" будет продавать полтавским школам за 74,16 гривен за килограмм. При этом средняя цена в супермаркетах Полтавы на эти фрукты едва достигает 35 гривен.

В школе на Житомирщине ученики отравились бытовой химией

В селе Житомирской области ученик принес в гимназию бытовую химию и, сказав, что это сладости, угостил других школьников. В итоге в заведение пришлось вызвать скорую помощь. Подробности – читайте здесь.

Во Львове студент второго курса умер от внезапного инсульта

Утром 25 ноября скоропостижно умер студент второго курса Украинского католического университета Артем Овсепян. Парень неделю был в коме, за его жизнь все это время боролись медики, но лечение не помогло.

В Винницкой области учителя подозревают в развращении несовершеннолетних

24-летнего учителя одного из учебных заведений Винницкой области подозревают в развращении и домогательстве несовершеннолетних. Полиция уже задержала мужчину и объявили ему о подозрении.

В школе Днепра ученики жестоко избили 6-классника

В Днепре в школе №29 издеваются над учеником 6 класса. Его мама говорит, что якобы ни учителя, ни директор школы не обращают внимания на то, что ее сына обижают и бьют в школе. Видео – смотрите тут.

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Решения правительства и МОН

Правительство ввело изменения в порядок проведения ВНО-2022

Кабинет Министров Украины принял изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания. В частности, там говорится и о проведении экзаменов в условиях карантина.

Эти изменения позволят актуализировать этот документ, привести его к новым реалиям проведения экзамена в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО.



ВНО в условиях карантина / Фото "Общественное телевидение"

Кабмин объединил несколько вузов в Украине

Кабинет Министров согласовал предложение МОН о реорганизации двух вузов – Харьковского национального университета строительства и архитектуры и Луганского национального аграрного университета. Эти учебные заведения присоединили к другим университетам. Детали – читайте здесь.

Зарплата Шкарлета за октябрь

Зарплата министра образования и науки Сергея Шкарлета за октябрь составила почти 54 тысячи гривен. Его должностной оклад составил более 38 тысяч гривен, надбавка – 5 815 гривен, а начисление за командировку – 9 296 гривен. Детали – читайте здесь.