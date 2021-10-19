Очное, дистанционное и смешанное: харьковский университет Каразина изменил форму обучения
Источник:пресс-служба ХНУ Каразина
Харьковский национальный университет Каразина изменил форму обучения из-за COVID-19. С 19 октября 15 факультетов и учебно-научных институтов при вузе переходят на смешанное обучение, еще семь факультетов – на дистанционку. Очные занятия продолжит только физико-технический факультет.
Соответствующий приказ издала ректор ХНУ Каразина Татьяна Кагановская. Так, следующие две недели вуз будет проводить обучение в таких формах.
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"С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму организации образовательного процесса с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Харьковской области", – говорится в сообщении.
Какие факультеты будут учиться смешанно
- химический факультет,
- социологический факультет,
- биологический факультет,
- факультет геологии, географии, рекреации и туризма,
- исторический факультет,
- факультет математики и информатики,
- факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса,
- факультет компьютерных наук, радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем,
- медицинский факультет,
- факультет психологии,
- учебно-научный институт экологии,
- учебно-научный институт государственного управления,
- учебно-научный институт "Каразинский школа бизнеса",
- учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики.
Какие факультеты будут учиться дистанционно:
- єкономический факультет,
- факультет иностранных языков,
- филологический факультет,
- философский факультет,
- юридический факультет,
- физический факультеты,
- учебно-научный институт "Каразинский банковский институт"
В то же время учиться очно будут только студенты физико-технического факультета.
К слову, в Запорожье из-за ухудшения эпидемситуации с 18 октября ввели красную зону карантина. Школы города начали осенние каникулы раньше, а вузы перешли на дистанционку.