Соответствующий приказ издала ректор ХНУ Каразина Татьяна Кагановская. Так, следующие две недели вуз будет проводить обучение в таких формах.

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"С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму организации образовательного процесса с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Какие факультеты будут учиться смешанно

  • химический факультет,
  • социологический факультет,
  • биологический факультет,
  • факультет геологии, географии, рекреации и туризма,
  • исторический факультет,
  • факультет математики и информатики,
  • факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса,
  • факультет компьютерных наук, радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем,
  • медицинский факультет,
  • факультет психологии,
  • учебно-научный институт экологии,
  • учебно-научный институт государственного управления,
  • учебно-научный институт "Каразинский школа бизнеса",
  • учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики.

Какие факультеты будут учиться дистанционно:

  • єкономический факультет,
  • факультет иностранных языков,
  • филологический факультет,
  • философский факультет,
  • юридический факультет,
  • физический факультеты,
  • учебно-научный институт "Каразинский банковский институт"

В то же время учиться очно будут только студенты физико-технического факультета.

К слову, в Запорожье из-за ухудшения эпидемситуации с 18 октября ввели красную зону карантина. Школы города начали осенние каникулы раньше, а вузы перешли на дистанционку.