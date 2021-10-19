Соответствующий приказ издала ректор ХНУ Каразина Татьяна Кагановская. Так, следующие две недели вуз будет проводить обучение в таких формах.

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"С 19 по 29 октября 2021 года Каразинский университет меняет форму организации образовательного процесса с учетом сложной эпидемиологической ситуации в Харьковской области", – говорится в сообщении.

Какие факультеты будут учиться смешанно

химический факультет,

социологический факультет,

биологический факультет,

факультет геологии, географии, рекреации и туризма,

исторический факультет,

факультет математики и информатики,

факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса,

факультет компьютерных наук, радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем,

медицинский факультет,

факультет психологии,

учебно-научный институт экологии,

учебно-научный институт государственного управления,

учебно-научный институт "Каразинский школа бизнеса",

учебно-научный институт компьютерной физики и энергетики.

Какие факультеты будут учиться дистанционно:

єкономический факультет,

факультет иностранных языков,

филологический факультет,

философский факультет,

юридический факультет,

физический факультеты,

учебно-научный институт "Каразинский банковский институт"

В то же время учиться очно будут только студенты физико-технического факультета.

К слову, в Запорожье из-за ухудшения эпидемситуации с 18 октября ввели красную зону карантина. Школы города начали осенние каникулы раньше, а вузы перешли на дистанционку.