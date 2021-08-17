Очно или дистанционно: как в университетах Львова начнется обучение для студентов

Два самых популярных львовских вуза – ЛНУ им. И. Франко и Львовская политехника планируют начать обучение в очном формате. Кроме того, хотят провести и торжественное посвящение первокурсников в студенты, чего не было в прошлом году.

Львовская политехника

Когда начнется обучение? В университете "Львовская политехника" обучение начнется уже 30 августа в привычном формате. Пока Львов находится в зеленой зоне карантина, обучение будет происходить без дистанционки.

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В вузе рассказали, что торжественное посвящение первокурсников в студенты состоится 30 августа в 10:00 на площади около 4-го учебного корпуса "Львовской политехники".

В то же время обучение для первокурсников начнется с 1 сентября. Для студентов 2 – 4 курсов – также с 30 августа.

Как будет работать вуз во время карантина? В университете отметили, что они будут следить за решениями правительства и постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, и если власть определит определенные правила, то их будут вынуждены выполнять.

В общем, учебное расписание заключили так, что студенты будут иметь отдельно лекционные дни, а отдельно – дни лабораторных и практических занятий. Поэтому, если введут желтую или оранжевую зону, то лекции будут проходить в онлайн-формате, а практические и лабораторные – в оффлайне,

– рассказали в вузе.

ЛНУ им. И. Франко

Когда начнется обучение? Во Львовском национальном университете им. И. Франко обучение начнется с 1 сентября. Там уже обсуждают две формы обучения. Все зависит от эпидемиологической ситуации в стране.

"Торжества, в том числе посвящение первокурсников 1 сентября в нашем университете проходили всегда. Досадное исключение, из-за карантина, было только в прошлом году. В этом году очень надеемся, что все-таки сможем провести все запланированные торжества", – ответил проректор Владимир Качмар.

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По его словам, 1 сентября может происходить в двух форматах: на дворе между памятником Франко и зданием университета, где соберутся все первокурсники, или же в актовом зале. Это при условии ухудшения эпидситуации. Однако, по второму сценарию, присутствовать будут не все первокурсники, а только их представители.

Если ситуация с коронавирусом будет стабильная, то 1 сентября в 8:00 утра состоится богослужение, а в 10:00 сами торжества.

Проректор ЛНУ добавил, что в этом году вуз набрал немало студентов – в пределах 4,5 – 5 тысяч. Из них более 2 тысяч – на бюджет.

По количеству заявлений от абитуриентов, наш университет Франко занимает второе место в Украине, а по количеству зачислений на бюджет – четвертое. Больше всего мы набрали на юридический, экономический факультеты, а также на факультеты иностранных языков и компьютерных технологий,

– добавил Качмар.

К слову, Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ректорам университетов поселять в общежития только вакцинированных студентов.

И это несмотря на официальное заявление Министерства образования о том, что вакцинированные студенты могут беспрепятственно заселяться в общежития. Там отметили, что сейчас нет никаких требований насчет обязательной вакцинации студентов.