Очно или дистанционно: как будут учиться школьники с 8 ноября в регионах красной зоны

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учеников на дистанционку. В то же время в Минздраве уверяют, что обучение в красных зонах должно продолжаться. Как будут работать школы с 8 ноября – читайте в статье.

По состоянию на 3 ноября в Украине дистанционно работали 6 384 школы. Из-за неутешительных показателей заражения COVID-19 многие города продлили дистанционку.

Обратите внимание Как будут отстранять непривитых учителей от работы с 8 ноября: все объяснения

Где школы продолжили дистанционное обучение

Суммы – в области продлили дистанционное обучение для учащихся 1 – 11 классов до 14 ноября.

– в области продлили дистанционное обучение для учащихся 1 – 11 классов до 14 ноября. Львов – с 1 по 14 ноября ученики 1 – 11 классов учатся дистанционно.

– с 1 по 14 ноября ученики 1 – 11 классов учатся дистанционно. Чернигов – в регионе продлили дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов.

– в регионе продлили дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов. Одесса – 5 – 11 классы переходят на онлайн-обучение, начальные классы учатся очно.

– 5 – 11 классы переходят на онлайн-обучение, начальные классы учатся очно. Черновцы – школы с 1 по 14 ноября будут проводить обучение дистанционно.

– школы с 1 по 14 ноября будут проводить обучение дистанционно. Херсон – для школьников 1 – 4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Остальные школы, кроме тех, где полностью вакцинировались работники, работают дистанционно.

– для школьников 1 – 4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Остальные школы, кроме тех, где полностью вакцинировались работники, работают дистанционно. Запорожье – с 8 ноября обучение для учащихся 1 – 11 классов будет организовано дистанционно.

– с 8 ноября обучение для учащихся 1 – 11 классов будет организовано дистанционно. Николаев – с 8 ноября к очному обучению вернутся ученики 1 – 4 классов всех школ, ученики 1 – 9 классов специальной школы, ученики семи школ, где вакцинированы 100% персонала.

– с 8 ноября к очному обучению вернутся ученики 1 – 4 классов всех школ, ученики 1 – 9 классов специальной школы, ученики семи школ, где вакцинированы 100% персонала. Ровно – ученики 5 – 11 классов с 8 ноября будут учиться дистанционно, а ученики 1 – 4 классов – очно.

– ученики 5 – 11 классов с 8 ноября будут учиться дистанционно, а ученики 1 – 4 классов – очно. Ивано-Франковск – учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно, кроме 8 школ, где вакцинированы 100% учителей.

– учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно, кроме 8 школ, где вакцинированы 100% учителей. Хмельницкий – там большинство школ учится в онлайн-режиме, очно – начальная школа, садики.

– там большинство школ учится в онлайн-режиме, очно – начальная школа, садики. Днепр – учащихся 5 – 11 классов отправили на дистанционное обучение.

Добавим, что в Киеве было дистанционное обучение для 1 – 11 классов, и, вероятно, это продлят еще на неделю. Так как мэр столицы Виталий Кличко заявил, что школьники вернутся к очному обучению после улучшения эпидемической ситуации.

Какие школы возвращаются к очному обучению

Харьков

Черкассы

Отметим, что во многих областях онлайн-обучение ввели только для учеников 5 – 11 классов. В то же время младшие школьники учатся очно.

К слову, образовательный комитет Рады настаивает на том, чтобы для учеников 1 – 4 классов вводили очное обучение в красных зонах карантина. По мнению депутатов, дистанционка наносит ущерб учебному процессу младших детей.