По состоянию на 3 ноября в Украине дистанционно работали 6 384 школы. Из-за неутешительных показателей заражения COVID-19 многие города продлили дистанционку.
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Где школы продолжили дистанционное обучение
- Суммы – в области продлили дистанционное обучение для учащихся 1 – 11 классов до 14 ноября.
- Львов – с 1 по 14 ноября ученики 1 – 11 классов учатся дистанционно.
- Чернигов – в регионе продлили дистанционное обучение для учащихся 5 – 11 классов.
- Одесса – 5 – 11 классы переходят на онлайн-обучение, начальные классы учатся очно.
- Черновцы – школы с 1 по 14 ноября будут проводить обучение дистанционно.
- Херсон – для школьников 1 – 4 и 11 классов с 8 ноября возобновили очное обучение. Остальные школы, кроме тех, где полностью вакцинировались работники, работают дистанционно.
- Запорожье – с 8 ноября обучение для учащихся 1 – 11 классов будет организовано дистанционно.
- Николаев – с 8 ноября к очному обучению вернутся ученики 1 – 4 классов всех школ, ученики 1 – 9 классов специальной школы, ученики семи школ, где вакцинированы 100% персонала.
- Ровно – ученики 5 – 11 классов с 8 ноября будут учиться дистанционно, а ученики 1 – 4 классов – очно.
- Ивано-Франковск – учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно, кроме 8 школ, где вакцинированы 100% учителей.
- Хмельницкий – там большинство школ учится в онлайн-режиме, очно – начальная школа, садики.
- Днепр – учащихся 5 – 11 классов отправили на дистанционное обучение.
Добавим, что в Киеве было дистанционное обучение для 1 – 11 классов, и, вероятно, это продлят еще на неделю. Так как мэр столицы Виталий Кличко заявил, что школьники вернутся к очному обучению после улучшения эпидемической ситуации.
Какие школы возвращаются к очному обучению
- Харьков
- Черкассы
Отметим, что во многих областях онлайн-обучение ввели только для учеников 5 – 11 классов. В то же время младшие школьники учатся очно.
К слову, образовательный комитет Рады настаивает на том, чтобы для учеников 1 – 4 классов вводили очное обучение в красных зонах карантина. По мнению депутатов, дистанционка наносит ущерб учебному процессу младших детей.