Все родители хотят, чтобы их дети были умными и успешными. И школы могут это сделать, но если действительно много времени уделять учебе. Как школы и учителя могут улучшить успеваемость учащихся – читайте в материале.

Авторы исследования PISA отмечают, что нет советов, которые улучшают обучение и преподавание для всех. Здесь нужно учитывать контекст и большой объем данных.

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Как улучшить успеваемость учащихся

Учителя должны тратить больше времени на учеников

Специалисты заявляют, что учителя должны больше времени уделять ученикам, а не тратить время на поиски уменьшения расходов и поддержания дисциплины.

Как уменьшить время на поддержание дисциплины:

Улучшить отношения с учениками, которые склонны нарушать правила. (Например, они могут участвовать во внеурочных активностях).

Управлять конфликтами и разрешать ученикам работать вместе, чтобы они становились более автономными во время обучения.

Оборудовать класс так, чтобы ученики лучше взаимодействовали.

Искать способы уменьшить количество шума на уроках. Можно использовать четкие визуальные обозначения или предложить послушать тишину.

Регулярное оценивание

Регулярное оценивание учеников дает учителю не только картину прогресса, но и возможность определить, какие учебные подходы применять. То есть это некая обратная связь, которая помогает строить доверительные отношения с учениками.

И здесь важно пересмотреть расписание, чтобы дать учителю достаточно времени на анализ работ учащихся.

Кроме того, регулярное тестирование дает ученикам стимул улучшать результаты. Особенно это работает с учениками и в тех случаях, когда учителя проводят собственные тесты.

Добавим, что, по словам экспертов, школа должна акцентировать внимание не только на достижениях учеников, но и на достижениях учителей. В частности, стоит воспитывать учительское чувство ответственности за успеваемость учеников.

Распределение учащихся и учителей между классами

Школы должны распределять учеников в классах равномерно, чтобы ученики из уязвимых социально-экономических групп учились с академически одаренными учениками. Это помогает устранить разницу в учебных достижениях и решить проблемы самооценки.

Так же школам стоит оптимизировать распределение учителей между классами. Для учащихся лучше, когда их учат разные учителя. Ведь чем больше учителей с разным опытом преподают детям, тем больше учебных подходов применяется.

Вовлеченность родителей

Также стоит привлекать родителей, чтобы они помогали создавать положительную учебную среду в школах, решать школьные дела и активности.

Например, родителей можно призывать обсуждать дома с детьми образовательные темы, помогать с домашней работой и тому подобное.

Ведь вовлеченность родителей позволит лучше понимать учебную среду, а следовательно, дети будут видеть, что образование – это важно. Интересно, что некоторые школы создали сообщества-хабы, которые сочетают школу и общество.

К слову, в Украине составили рейтинг лучших школ. Интересно, что к нему не попала ни одна сельская школа, а лучшие школы расположены именно в областных центрах (большинство – в Киеве). Рейтинг школ – смотрите по ссылке.