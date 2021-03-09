Оценки и вовлеченность родителей: как школы могут улучшить успеваемость учащихся
Все родители хотят, чтобы их дети были умными и успешными. И школы могут это сделать, но если действительно много времени уделять учебе. Как школы и учителя могут улучшить успеваемость учащихся – читайте в материале.
Источник:"Новая украинская школа"
Авторы исследования PISA отмечают, что нет советов, которые улучшают обучение и преподавание для всех. Здесь нужно учитывать контекст и большой объем данных.
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Как улучшить успеваемость учащихся
Учителя должны тратить больше времени на учеников
Специалисты заявляют, что учителя должны больше времени уделять ученикам, а не тратить время на поиски уменьшения расходов и поддержания дисциплины.
Как уменьшить время на поддержание дисциплины:
- Улучшить отношения с учениками, которые склонны нарушать правила. (Например, они могут участвовать во внеурочных активностях).
- Управлять конфликтами и разрешать ученикам работать вместе, чтобы они становились более автономными во время обучения.
- Оборудовать класс так, чтобы ученики лучше взаимодействовали.
- Искать способы уменьшить количество шума на уроках. Можно использовать четкие визуальные обозначения или предложить послушать тишину.
Регулярное оценивание
Регулярное оценивание учеников дает учителю не только картину прогресса, но и возможность определить, какие учебные подходы применять. То есть это некая обратная связь, которая помогает строить доверительные отношения с учениками.
И здесь важно пересмотреть расписание, чтобы дать учителю достаточно времени на анализ работ учащихся.
Кроме того, регулярное тестирование дает ученикам стимул улучшать результаты. Особенно это работает с учениками и в тех случаях, когда учителя проводят собственные тесты.
Добавим, что, по словам экспертов, школа должна акцентировать внимание не только на достижениях учеников, но и на достижениях учителей. В частности, стоит воспитывать учительское чувство ответственности за успеваемость учеников.
Распределение учащихся и учителей между классами
Школы должны распределять учеников в классах равномерно, чтобы ученики из уязвимых социально-экономических групп учились с академически одаренными учениками. Это помогает устранить разницу в учебных достижениях и решить проблемы самооценки.
Так же школам стоит оптимизировать распределение учителей между классами. Для учащихся лучше, когда их учат разные учителя. Ведь чем больше учителей с разным опытом преподают детям, тем больше учебных подходов применяется.
Вовлеченность родителей
Также стоит привлекать родителей, чтобы они помогали создавать положительную учебную среду в школах, решать школьные дела и активности.
Например, родителей можно призывать обсуждать дома с детьми образовательные темы, помогать с домашней работой и тому подобное.
Ведь вовлеченность родителей позволит лучше понимать учебную среду, а следовательно, дети будут видеть, что образование – это важно. Интересно, что некоторые школы создали сообщества-хабы, которые сочетают школу и общество.
К слову, в Украине составили рейтинг лучших школ. Интересно, что к нему не попала ни одна сельская школа, а лучшие школы расположены именно в областных центрах (большинство – в Киеве). Рейтинг школ – смотрите по ссылке.
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