Как будут оценивать учеников в новом году и как учителям планировать свою работу: объяснение МОН
Министерство образования и науки предоставило разъяснения по преподаванию учебных предметов в школах в новом учебном году. В частности, в ведомстве объяснили, как выставлять оценки ученикам и как планировать работу учителю.
Как будут оценивать учеников в новом учебном году
В рекомендациях Министерства образования отметили, что при выставлении тематической оценки учителя должны учитывать все виды учебной деятельности ученика в течение изучения темы.
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Так, семестровое оценивания будут осуществляться на основании тематических оценок. При этом следует учитывать динамику личных учебных достижений ученика по определенному предмету в течение семестра, важность темы, продолжительность ее изучения, сложность содержания и тому подобное.
Годовое оценивание будет осуществляться на основании семестровых оценок. Отметим, что это не обязательно должно быть средним арифметическим от оценок за I и II семестры.
Кроме того, в МОН отметили, что в соответствии с действующими нормативными актами семестровая и годовая оценки учеников могут подлежать корректировке.
Как учителя должны планировать работу
Также в Министерстве объяснили, что учителя должны планировать свою в произвольной форме. Можно использовать печатные или электронные источники и тому подобное.
Ведь формат, объем, структура, содержание и оформление календарно-тематических планов и поурочных планов-конспектов является индивидуальным делом учителя. "Установка универсальных стандартов таких документов в школы города, района или области недопустима", – отмечают в МОН.
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Там отметили, что автономия учителя должна быть обеспечена академической свободой, включая свободу преподавания, свободу от вмешательства в педагогическую и научную деятельность, свободный выбор форм, методов и средств обучения, соответствующие образовательной программе.
Также учитель может переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал, и самостоятельно определять количество часов на изучение отдельных тем.
"Администрация школы или работники методических служб могут только оказывать методическую помощь учителю, с целью улучшения образовательного процесса, а не контролировать его", – говорится в рекомендациях МОН.
Как будут работать школы в Украине с 1 сентября
Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.
А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.
Как организовать обучение в школе в период пандемии:
- не допускать к работе учителя с температурой более 37,2°C;
- разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей;
- передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску;
- составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время;
- по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;
- проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.
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