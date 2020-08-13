Министерство образования и науки предоставило разъяснения по преподаванию учебных предметов в школах в новом учебном году. В частности, в ведомстве объяснили, как выставлять оценки ученикам и как планировать работу учителю.

Как будут оценивать учеников в новом учебном году

В рекомендациях Министерства образования отметили, что при выставлении тематической оценки учителя должны учитывать все виды учебной деятельности ученика в течение изучения темы.

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Так, семестровое оценивания будут осуществляться на основании тематических оценок. При этом следует учитывать динамику личных учебных достижений ученика по определенному предмету в течение семестра, важность темы, продолжительность ее изучения, сложность содержания и тому подобное.

Годовое оценивание будет осуществляться на основании семестровых оценок. Отметим, что это не обязательно должно быть средним арифметическим от оценок за I и II семестры.

Кроме того, в МОН отметили, что в соответствии с действующими нормативными актами семестровая и годовая оценки учеников могут подлежать корректировке.

Как учителя должны планировать работу

Также в Министерстве объяснили, что учителя должны планировать свою в произвольной форме. Можно использовать печатные или электронные источники и тому подобное.

Ведь формат, объем, структура, содержание и оформление календарно-тематических планов и поурочных планов-конспектов является индивидуальным делом учителя. "Установка универсальных стандартов таких документов в школы города, района или области недопустима", – отмечают в МОН.

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Там отметили, что автономия учителя должна быть обеспечена академической свободой, включая свободу преподавания, свободу от вмешательства в педагогическую и научную деятельность, свободный выбор форм, методов и средств обучения, соответствующие образовательной программе.

Также учитель может переносить темы уроков, в соответствии с тем, как ученики усвоили учебный материал, и самостоятельно определять количество часов на изучение отдельных тем.

"Администрация школы или работники методических служб могут только оказывать методическую помощь учителю, с целью улучшения образовательного процесса, а не контролировать его", – говорится в рекомендациях МОН.

Как будут работать школы в Украине с 1 сентября

Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации для работы школ с 1 сентября. В частности, важно обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

А премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса, однако в городах "красной зоны" для школьников будут вводить двухнедельный карантин.

Как организовать обучение в школе в период пандемии:

не допускать к работе учителя с температурой более 37,2°C; разработать маршруты и график допуска учеников в школу так, чтобы избежать скопления людей; передвигаться и заходить в помещение школы в маске, но во время занятий ученикам можно будет снять маску; составить расписание так, чтобы занятия в разных классах начинались и заканчивались в разное время; по возможности обеспечить проведение занятий на свежем воздухе; проветривать классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала