Как по новому стандарту НУШ будут оценивать учеников и учителей
С 2022 года в Украине приняли новый государственный стандарт базового среднего образования, который продолжает реформы "новой украинской школы" в 5-9-х классах. В этом документе уже заложили критерии, по которым будут оценивать учеников и учителей.
Все детали относительно нового госстандарта рассказали директор Украинского института развития образования Вадим Карандий и заместитель директора Команды поддержки реформ при МОН Роман Шиян, передает издание "Освіторія".
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По новому госстандарту, заботу о себе отнесли к социальным потребностям. Также учтена потребность достичь психологической гармонии (отрасль называется "социальная и здоровьесберегающая"). Изучают все необходимое только на предмете "основы здоровья".
Новый стандарт разрешает обращение к этой теме и на уроках по предметам отрасли "Гражданская и историческая", а будут развивать еще и экологическую грамотность, и предприимчивость, и умение учиться в течение жизни.
Как будут оценивать учеников в школах НУШ
Для каждой отрасли определены цель и требования к обязательным результатам обучения, а это означает переход от общих к конкретным результатам, в том числе и к ориентирам для оценки.
Стандарт предусматривает, что оценивание должно обязательно включать определение индивидуального прогресса ученика. Что будут проверять на ГИА? Конкретные результаты – это то, что впоследствии будут проверять во время итогового оценивания.
Например, что должен уметь ученик в 5-6 классе на уроке информатики? Важно проверить правдивость информации и надежность источников. Как ученик это должен делать? Приводить аргументы, использовать предложенные ресурсы для проверки сомнительной информации.
А в 7-9 классах школьник должен аргументированно доказывать или опровергать аутентичность изображения, видео, аудио. Как именно? Проверяет факт редактирования с помощью цифровых инструментов и технологий.
Какой будет подготовка учителей
При повышении квалификации будут учтены два новых момента:
- утверждение профессиональных стандартов педагогической деятельности – это главная рамка профессиональных компетентностей, которыми должен овладеть учитель, чтобы работать в школе;
- создание центров профессионального развития педагогического работника. Они будут помогать определиться с траекторией развития учителя и поддерживать учительские сообщества и тому подобное.
Какие учителя будут проходить повышение квалификации? Повышение будет касаться всех учителей, независимо от того, что они будут преподавать отдельный предмет или интегрированный курс. Такое обучение начнется в 2021 году.
Переподготовка будет проходить в институте последипломного образования педагогических работников. Также их могут организовывать общественные организации при поддержке международных партнеров.
Когда в школах начнут учиться по новому государственному стандарту? Ученики 5-х классов начнут обучение по новому государственному стандарту с сентября 2022 года. Пилотирование государственного стандарта базового среднего образования начнется в сентябре 2021 года.
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