Иногда сложно оценивать учеников с особыми образовательными потребностями, так как нужно учитывать их возможности. Итак, читайте советы о том, где брать критерии для оценки детей с ООП.

Так, учительница-логопед киевской школы №58 Ольга Маликова уверяет, что порой нужно корректировать рекомендации инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ).

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Какие проблемы есть с оцениванием учащихся с ООП

По ее словам, у некоторых детей снижено понимание речи. И когда он/она слушает урок, то может плохо понимать. Или же, если ученик имеет дислексию, то диктант или пересказ он выполнить не сможет. Как тогда оценивать детей?

Эксперт уверяет, что нет четких критериев, как оценивать детей с ООП. В целом есть два варианта оценивания: для детей, которые имеют интеллектуальные нарушения и работают по модифицированной программе, и общие.

Для тех, кто учится по упрощенным программам, есть критерии, которые базируются на критериях оценивания в специальном образовании. С ними проще. Но после 9 класса в свидетельстве будет видно, что ребенок учился не так, как все,

– подчеркнула Ольга Маликова.

А кроме модифицированных программ, есть адаптированные. Ребенок, который работает по такой программе, может тратить больше времени на выполнение заданий, потому что имеет трудности с концентрацией. Тогда учителя уменьшают объем заданий, оставляя сложность, или дают поддержку.

Учитель добавляет: если у ребенка сейчас коррекционная работа над проблемами с письменной речью, ребенок просто не может не делать некоторые ошибки. Поэтому во время проверки работ их могут не учитывать.

"И здесь учителя скажут, что если оценивать этих детей иначе, то одноклассники будут недовольны. Но в то же время, если взаимодействие между учениками выстроено правильно, этого не произойдет. Потому что за два года обучения в начальной школе (когда еще нет оценок) ученики итак понимают, что ребенку с ООП нужно больше внимания и помощи", – заявляет Маликова.



Дети с особыми образовательными потребностями / Фото НУШ

К тому же, сейчас учителя не разглашают информацию об оценках никому, кроме родителей ребенка.

Но тут возникает страх, что на ГИА ребенок с ООП получит более низкие оценки, чем были текущие. "В одной из школ, где ребенку с ООП в 3 – 4 классах ставили высокие оценки, потому что учитывали старание и желание работать, позволили не идти на ГИА в 4 классе и не травмировать. Но в 9 или 11 классе так не будет", – говорит эксперт.

Что делать учителям

За 5 лет работы с инклюзивным обучением Ольга Маликова нашла выход – встречи педагогов с родителями для разработки индивидуальных критериев оценивания. На встрече также должен присутствовать заместитель по учебно-воспитательной работе, чтобы сохранить законность этого.

Нужно говорить с родителями, что ребенок программу не тянет, что мы прошли столько тем за месяц, вот общий результат класса, а вот – вашего ребенка. Он не понимает программу. Тогда родители должны понимать реальную картину,

– уверяет она.

Да, иногда учителя завышают оценки. По ее словам, кому-то можно поставить реальную оценку, чтобы ученик старался, а кому-то, если ребенок прилагал усилия, но его особенности не дают ему сделать лучше, есть смысл немного завысить оценку, чтобы поддержать в учебе.

Учительница считает, что нужно создать индивидуальную систему оценивания для детей с ООП. Если команда придет к согласию, как оценивать ребенка, и каждый поставит под этими критериями подпись, то в дальнейшем не будет конфликтов и проблем. Эта одна встреча снимет все вопросы на годы учебы.