Как оценивать учащихся начальных классов с новыми рекомендациями МОН: объяснения экспертов

Недавно в МОН утвердили новые рекомендации относительно того, как оценивать младших школьников в новом учебном году. Однако некоторые родители и учителя не согласны с нововведениями. Читайте объяснения экспертов относительно новых рекомендаций – в статье.

В МОН заверили, что система оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов имеет рекомендательный характер.

К теме Будут ли в школах уроки сексуального воспитания: ответ Шкарлета

После реформы НУШ в украинской начальной школе решили отказаться от бальных оценок, заменив их вербальными (некими оценочными суждениями о навыках учеников).

Однако у учителей возникли вопросы относительно новых правил оценивания, поэтому эксперты ответили на них.

Учитель будет оценивать умения учеников и давать советы

Руководительница отдела научного и учебно-методического обеспечения содержания школьного образования в НУШ Наталья Пархоменко заверила, что перечень умений учащихся должен соотноситься с ожидаемыми результатами достижений.

Вербальное оценивание не предусматривает постоянного проведения проверочных работ. Обучение должно строиться таким образом, чтобы после выполнения каждого задания учитель мог определить уровень умений ребенка и предоставить обратную связь,

– сказала она.

По ее словам, прогресс ребенка отслеживается постоянно, а итоговое оценивание осуществляется только в конце учебного года.

Пархоменко объяснила, что если раньше учитель ставил оценки за домашнюю, классную, контрольную работы, то ребенку было трудно понять, по оценке, над чем нужно поработать. Поэтому в МОН предложили оценивать достижения ребенка по определенному умению. К примеру, ребенок умеет вычислять в пределах 10, если это первый класс, или в пределах 100, если это второй класс.

"То есть учитель оценивает конкретное умение ребенка и дает ему понять, над чем нужно еще работать", – объяснила методистка.

Школа может иметь собственную систему оценивания

В новых рекомендациях изменены подходы к выражению оценки. Кроме понятия "вербальная оценка", появляется еще и "уровневая оценка" – но по желанию заведения.

Уровневые оценки в Минобразования предлагают использовать как один из вариантов оценивания (и только в 3 – 4 классах). Так, уровень знаний будут обозначать буквами:

П – начальный,

С – средний,

Д – достаточный,

В – высокий.

Но уровневая оценка тоже должна сопровождаться оценочным суждением учителя о том, над чем конкретно ученику нужно поработать. Если заведение решит использовать такую систему оценивания, то она будет отражаться и в свидетельстве достижений (табеле).

Кроме того, учителя и школы получили автономию в выборе системы оценивания (можно ввести даже совершенно новую – авторскую).

Однако, по словам Пархоменко, оценивание не должно приводить к разделению учащихся на группы по уровню индивидуальных возможностей. Это категорически запрещено.

Новое оценивание – это возвращение к прежней системе

В то же время эксперт по вопросам образования "Института будущего" Николай Скиба считает, что уровневое оценивание с помощью букв – это возвращение к прежней 5-балльной системе.

По его мнению, детей вроде бы не оценивают, но родители все равно будут перекладывать эту систему на привычную им пятибалльную шкалу, поэтому для ученика это превратится в систему четких отметок.

Читайте также В украинских школах изменят подход к изучению истории Холокоста и войны

А эксперт Владимир Онацкий написал в фейсбуке, что МОН фактически предлагает вернуться к советской системе оценивания.

По его словам, главные проблемы начальной школы, которые МОН пытается скрыть, меняя систему оценивания, заключаются в том, что:

значительная часть учащихся начинает обучение еще будучи физически, психологически и интеллектуально не подготовленными;

проблема с обучением в школах детей, которые имеют пороки интеллектуального, психического характера (такие дети должны иметь ассистента, так как нуждаются в постоянном уходе и помощи).

Имея такие проблемы, легче всего оценивать учебные достижения учащихся вербально или с помощью четырех букв. Впрочем, может, лучше не тратить время на эксперименты с буквенным оцениванием,

– говорит Онацкий.



Николай Скиба добавляет, что с новым оцениванием главное – сохранить любознательность, интерес к знаниям и умение оперировать величинами.

К слову, Министерство образования и науки презентовало модельную программу по физической культуре для учащихся 5 – 6 классов, в этом году начнут пилотировать в пятых экспериментальных классах Новой украинской школы. Как учеников будут обучать физкультуре – читайте в статье.