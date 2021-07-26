Методические рекомендации определяют подходы оценки учащихся начальной школы в условиях личностно ориентированного и компетентностного обучения. МОН издало соответствующий приказ.
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Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обычной балльной оценки достижений учащихся по предмету предлагают использовать вербальную оценку.
Рекомендации вводят понятия:
- вербальной оценки (оценочное суждение),
- уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата).
Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:
- П (начальный уровень);
- С (средний уровень);
- Д (достаточный уровень);
- В (высокий уровень).
Кроме того, результаты оценки достижения учащихся в 1 – 4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой. Хотя в 3 – 4 классах можно как вербальной, так и уровневой оценкой по выбору школы.
Рекомендации также содержат ориентировочную рамку оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов. Она позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания.
Ориентировочная рамка оценивания учеников начальной школы: скриншот с закона
В то же время школы могут разрабатывать и фиксировать общие положения касательно оценки результатов обучения учащихся в образовательной программе и конкретизировать. Особенности организации оценивания в определенном классе могут инициироваться учителем.
Цель оценки:
- формальное оценивание – отслеживание личностного развития учащихся и освоения учебного опыта;
- итоговое оценивание – соотнести учебные достижения учащихся с обязательными/ожидаемыми результатами обучения.
Отмечено, что формальные оценки начинаются с первых дней обучения в школе и продолжаются постоянно. Для эффективности формирующего оценивания рекомендуется придерживаться такого алгоритма деятельности учителя:
- формулировка объективных и понятных для учащихся учебных целей;
- определение вместе с учениками критериев оценки;
- формирование субъектной позиции учащихся в процессе оценки;
- создание условий для формирования умения учащихся анализировать собственную учебную деятельность (рефлексия);
- корректировки совместно с учениками подходов к обучению с учетом результатов оценки.
В МОН добавили, что оценка ученика является конфиденциальной информацией, доступной только для школьника и его родителей (или лиц, их заменяющих).
В то же время объектом итогового оценивания являются результаты обучения учащихся за год. Во время такой оценки рекомендуется сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения с ориентированной рамкой оценивания учеников.
К слову, в МОН обнародовали перечень обязательных предметов для ГИА в 4 классе:
- Украинский язык (оценка результатов по украинскому языку и чтению).
- Математика.
- Язык национального меньшинства или язык коренного народа (для учащихся школ, где ведется преподавание на этом языке или он входит в программу обучения).