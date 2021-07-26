Методические рекомендации определяют подходы оценки учащихся начальной школы в условиях личностно ориентированного и компетентностного обучения. МОН издало соответствующий приказ.

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Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обычной балльной оценки достижений учащихся по предмету предлагают использовать вербальную оценку.

Рекомендации вводят понятия:

вербальной оценки (оценочное суждение),

уровневой оценки (оценочное суждение с указанием уровня результата).

Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами:

П (начальный уровень);

С (средний уровень);

Д (достаточный уровень);

В (высокий уровень).

Кроме того, результаты оценки достижения учащихся в 1 – 4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой. Хотя в 3 – 4 классах можно как вербальной, так и уровневой оценкой по выбору школы.

Рекомендации также содержат ориентировочную рамку оценивания результатов обучения учащихся 1 – 4 классов. Она позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания.

Ориентировочная рамка оценивания учеников начальной школы: скриншот с закона

В то же время школы могут разрабатывать и фиксировать общие положения касательно оценки результатов обучения учащихся в образовательной программе и конкретизировать. Особенности организации оценивания в определенном классе могут инициироваться учителем.

Цель оценки:

формальное оценивание – отслеживание личностного развития учащихся и освоения учебного опыта;

итоговое оценивание – соотнести учебные достижения учащихся с обязательными/ожидаемыми результатами обучения.

Отмечено, что формальные оценки начинаются с первых дней обучения в школе и продолжаются постоянно. Для эффективности формирующего оценивания рекомендуется придерживаться такого алгоритма деятельности учителя:

формулировка объективных и понятных для учащихся учебных целей;

определение вместе с учениками критериев оценки;

формирование субъектной позиции учащихся в процессе оценки;

создание условий для формирования умения учащихся анализировать собственную учебную деятельность (рефлексия);

корректировки совместно с учениками подходов к обучению с учетом результатов оценки.

В МОН добавили, что оценка ученика является конфиденциальной информацией, доступной только для школьника и его родителей (или лиц, их заменяющих).

В то же время объектом итогового оценивания являются результаты обучения учащихся за год. Во время такой оценки рекомендуется сопоставлять учебные достижения учащихся с ожидаемыми результатами обучения с ориентированной рамкой оценивания учеников.

К слову, в МОН обнародовали перечень обязательных предметов для ГИА в 4 классе: