Как оценивать учебные достижения учащихся с интеллектуальными нарушениями: объяснение

8 января 2022 , 15:20
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Источник:

"Всеосвіта"

Достаточно много школьников в Украине учится по инклюзивной форме обучения. Среди них есть и дети с интеллектуальными нарушениями. Как оценивать их учебные достижения – читайте в статье.

Объяснение, как оценивать учебные достижения учащихся с ООП описаны в новом Порядке организации инклюзивного обучения в школах, говорит директор "Бердичевского инклюзивно-ресурсного центра" Людмила Верещак.

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Учителям важно рассматривать интеллектуальные нарушения, которые трактуются как нарушения функционирования различной степени проявления:

  • предпосылки интеллекта (памяти, внимания, мышления, речи, волевых процессов, мотивации и т. п);
  • собственно интеллекта (способности к обобщению, абстрагированию, рассуждению, продуцированию мысли, суждению, способности делать выводы и др);
  • инвентаря интеллекта (приобретенных знаний, умений, навыков).

Каковы признаки степеней нарушения интеллектуального развития

Легкая степень:

  • Имеет трудности в концентрации внимания. Ребенок часто отвлекается, подолгу рассматривает картинки.
  • Преобладает фразовая речь.
  • Ребенок самостоятельный, необходимо частичное сопровождение взрослого.
  • Требует дополнительного времени, индивидуальных инструкций, указаний или напоминаний. Например, “Сейчас урок математики, тебе надо посмотреть на доску и послушать учителя”.
  • Пассивный словарь преобладает над активным. То есть ребенок запоминает много слов, но по большей части не может воспроизвести.
  • Замедленное развитие ощущений.
  • Низкая мотивация из-за того, что снижена познавательная деятельность.
  • Мышление конкретное и ограниченное опытом, низкая способность обобщать и абстрагировать. Поэтому абстрактные слова ребенок не понимает, раздражается;
  • В подростковом возрасте эти дети понимают свою непохожесть, поэтому часто имеют депрессивные и тревожные состояния.

Умеренная степень:

  • Имеет достаточный уровень коммуникации на элементарном уровне;
  • Требует сопровождения и дополнительной помощи: картинки или предметы, которые визуализируют сказанное. Ребенок не может долго слушать объяснения учителя;
  • Трудно даются социальные сигналы от других;
  • Осваивает большинство навыков самообслуживания;
  • Требует расширенных инструкций. Например, должен быть прописан алгоритм, чтобы помочь ребенку не растеряться;
  • Работа с социально-эмоциональной сферой. Часто не считывает эмоции, поэтому о них надо говорить;
  • Фрагментированные мысли, фразовая речь. Учителю надо просить такого ребенка: "Скажи, пожалуйста, полным предложением" или начинать предложение вместо ребенка.

Тяжелая степень:

  • Речь и коммуникация – на минимальном уровне, использует короткие слова или невербальные формы коммуникации (карточки, жесты);
  • Трудности с моторными навыками, ребенок физически слаб. Например, нужно много попыток и упражнений, чтобы ребенок держал ручку;
  • Требует ежедневной регулярной помощи, сопровождения и самообслуживания;
  • Важно присматривать за безопасностью ребенка. Часто не понимает, что безопасно, а что – нет;
  • Отвлекается, имеет рассеянное внимание;
  • После длительных и систематических занятий может сформировать элементарные социально-бытовые навыки.

Глубокая степень:

  • Речь не развита, издает звуки или крики;
  • Избегает контакта с другими;
  • Требует постоянного развития и реабилитации;
  • Нет познавательной деятельности;
  • Малоподвижен, имеет значительные моторные нарушения;
  • Имеет нарушение вкуса и обоняния, поэтому часто ест все, что попадается под руку.

Образовательная траектория ученика с ИН

  • Индивидуальный учебный план.
  • Адаптация/модификация содержания учебных программ.
  • Оценки по общим критериям (при адаптации) или оценки на основе индивидуальных заданий.
  • Адаптированные стратегии и технологии оценки.

Какими являются адаптированные стратегии оценивания учащихся с ИН:

  • Письменные задания в форме индивидуальных тестов; дополнительное время; уменьшенное количество заданий.
  • Помощь учителя/ассистента учителя в понимании задачи и алгоритмах действий.
  • Нестандартное изложение – презентация, картинки, иллюстрации, проекты, демонстрация результатов в микрогруппе или лично.
  • Среда, место проведения оценивания.
  • Специальное оборудование.

Оценивание учебных достижений ученика с ИН

В соответствии с ориентировочными требованиями оценивания учебных достижений школьников, учеников начальной школы оценивают вербально, учеников 3 – 4 классов – по уровню, а учеников 5 – 9 классов – балльно.

По словам эксперта, в начальной школе оценивание основывается на учете уровня достижений ученика. Для этого можно использовать свидетельство достижений и портфолио. Это является стимулирующей системой оценивания.

Оценивание осуществляется по четырем уровням и соответствующим им баллам для всех учащихся, однако разработаны и дифференцированные критерии, которые учитывают уровень интеллектуальных возможностей учащихся с ООП.

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Требования к оцениванию являются различными, в соответствии с категорией ООП/образовательными трудностями, и базируются на основе индивидуальных заданий.

Например, учебные достижения по типовой программе могут быть такими:

  • ученик считает в пределах 100;
  • осуществляет вычисления в пределах 1000;
  • использует математические формулы для вычисления периметра и площади геометрических фигур.

В таком случае учебные достижения по модифицированной программе для учащихся с интеллектуальными нарушениями будут такими:

  • ученик считает в пределах 10;
  • ученик осуществляет вычисления в пределах 10;
  • различает геометрические фигуры.

Новый порядок организации инклюзивного обучения предусматривает:

  • создание индивидуального учебного плана;
  • модификацию содержания учебных программ  –  какие конкретно знания, умения и навыки, компетентности мы формируем;
  • модифицированные требования к учебным достижениям – что конкретно должен знать, уметь и делать ученик, чем должен обладать;
  • модифицированные критерии оценки  –  какие конкретно критерии мы будем указывать;
  • перевод в баллы в соответствии с общими критериями оценивания;
  • лица с ООП освобождаются от ГИА.

Взаимодействие учителя с родителями ученика с ИН

Эксперты говорят, что когда в инклюзивный класс приходит ребенок с интеллектуальным нарушением, учителю надо строить работу, опираясь на сильные стороны ребенка. Не надо обращать внимание на то, что ребенок не умеет делать.

Когда ребенок с ИП приходит в класс, и учитель не знает о нем ничего, можно дать родителям опросник. Это – первый шаг к успешному сотрудничеству с родителями, потому что они опишут достижения и навыки, которые у ребенка уже есть.

При взаимодействии с родителями ученика с ИП учителя должны:

  • Мягко и тактично давать оценку ситуации, которую родители не хотят принимать. Объективно описывать состояние ребенка и давать простые рекомендации.
  • Не разрушать надежды родителей. Надо подчеркивать: "Вместе мы сможем больше".
  • Рассказывать, что ребенку удавалось хорошо в течение дня по формуле бутерброда: чередовать, что удалось и что не удалось.
  • Быть рядом с родителями, установить доверительные отношения.
  • Приобщать родителей к команде сопровождения. Например, можно создать онлайн-встречи.
  • Распределять ответственность с родителями. Родители вместе со специалистами должны обучать и воспитывать ребенка.

Также необходимо привлекать родителей к работе психолого-педагогического сопровождения и работать над:

  • постановкой конкретных и достижимых целей;
  • оцениванием учебных и личностных достижений;
  • предоставлением понимания стратегии инклюзивного образования;
  • видением перспективы для ученика с ИП в приобретении рабочей профессии.

К слову, МОН объяснило, как учителям начисляют доплаты за работу в инклюзивных классах. Например, если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия по болезни или по другой причине, то это не влияет на размер выплаты педагогам. Детали – читайте в статье.

Автор: Марія Бондар