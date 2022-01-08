Как оценивать учебные достижения учащихся с интеллектуальными нарушениями: объяснение

Достаточно много школьников в Украине учится по инклюзивной форме обучения. Среди них есть и дети с интеллектуальными нарушениями. Как оценивать их учебные достижения – читайте в статье.

Объяснение, как оценивать учебные достижения учащихся с ООП описаны в новом Порядке организации инклюзивного обучения в школах, говорит директор "Бердичевского инклюзивно-ресурсного центра" Людмила Верещак.

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Учителям важно рассматривать интеллектуальные нарушения, которые трактуются как нарушения функционирования различной степени проявления:

предпосылки интеллекта (памяти, внимания, мышления, речи, волевых процессов, мотивации и т. п);

собственно интеллекта (способности к обобщению, абстрагированию, рассуждению, продуцированию мысли, суждению, способности делать выводы и др);

инвентаря интеллекта (приобретенных знаний, умений, навыков).

Каковы признаки степеней нарушения интеллектуального развития

Легкая степень:

Имеет трудности в концентрации внимания. Ребенок часто отвлекается, подолгу рассматривает картинки.

Преобладает фразовая речь.

Ребенок самостоятельный, необходимо частичное сопровождение взрослого.

Требует дополнительного времени, индивидуальных инструкций, указаний или напоминаний. Например, “Сейчас урок математики, тебе надо посмотреть на доску и послушать учителя”.

Пассивный словарь преобладает над активным. То есть ребенок запоминает много слов, но по большей части не может воспроизвести.

Замедленное развитие ощущений.

Низкая мотивация из-за того, что снижена познавательная деятельность.

Мышление конкретное и ограниченное опытом, низкая способность обобщать и абстрагировать. Поэтому абстрактные слова ребенок не понимает, раздражается;

В подростковом возрасте эти дети понимают свою непохожесть, поэтому часто имеют депрессивные и тревожные состояния.

Умеренная степень:

Имеет достаточный уровень коммуникации на элементарном уровне;

Требует сопровождения и дополнительной помощи: картинки или предметы, которые визуализируют сказанное. Ребенок не может долго слушать объяснения учителя;

Трудно даются социальные сигналы от других;

Осваивает большинство навыков самообслуживания;

Требует расширенных инструкций. Например, должен быть прописан алгоритм, чтобы помочь ребенку не растеряться;

Работа с социально-эмоциональной сферой. Часто не считывает эмоции, поэтому о них надо говорить;

Фрагментированные мысли, фразовая речь. Учителю надо просить такого ребенка: "Скажи, пожалуйста, полным предложением" или начинать предложение вместо ребенка.

Тяжелая степень:

Речь и коммуникация – на минимальном уровне, использует короткие слова или невербальные формы коммуникации (карточки, жесты);

Трудности с моторными навыками, ребенок физически слаб. Например, нужно много попыток и упражнений, чтобы ребенок держал ручку;

Требует ежедневной регулярной помощи, сопровождения и самообслуживания;

Важно присматривать за безопасностью ребенка. Часто не понимает, что безопасно, а что – нет;

Отвлекается, имеет рассеянное внимание;

После длительных и систематических занятий может сформировать элементарные социально-бытовые навыки.

Глубокая степень:

Речь не развита, издает звуки или крики;

Избегает контакта с другими;

Требует постоянного развития и реабилитации;

Нет познавательной деятельности;

Малоподвижен, имеет значительные моторные нарушения;

Имеет нарушение вкуса и обоняния, поэтому часто ест все, что попадается под руку.

Образовательная траектория ученика с ИН

Индивидуальный учебный план.

Адаптация/модификация содержания учебных программ.

Оценки по общим критериям (при адаптации) или оценки на основе индивидуальных заданий.

Адаптированные стратегии и технологии оценки.

Какими являются адаптированные стратегии оценивания учащихся с ИН:

Письменные задания в форме индивидуальных тестов; дополнительное время; уменьшенное количество заданий.

Помощь учителя/ассистента учителя в понимании задачи и алгоритмах действий.

Нестандартное изложение – презентация, картинки, иллюстрации, проекты, демонстрация результатов в микрогруппе или лично.

Среда, место проведения оценивания.

Специальное оборудование.

Оценивание учебных достижений ученика с ИН

В соответствии с ориентировочными требованиями оценивания учебных достижений школьников, учеников начальной школы оценивают вербально, учеников 3 – 4 классов – по уровню, а учеников 5 – 9 классов – балльно.

По словам эксперта, в начальной школе оценивание основывается на учете уровня достижений ученика. Для этого можно использовать свидетельство достижений и портфолио. Это является стимулирующей системой оценивания.

Оценивание осуществляется по четырем уровням и соответствующим им баллам для всех учащихся, однако разработаны и дифференцированные критерии, которые учитывают уровень интеллектуальных возможностей учащихся с ООП.

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Требования к оцениванию являются различными, в соответствии с категорией ООП/образовательными трудностями, и базируются на основе индивидуальных заданий.

Например, учебные достижения по типовой программе могут быть такими:

ученик считает в пределах 100;

осуществляет вычисления в пределах 1000;

использует математические формулы для вычисления периметра и площади геометрических фигур.

В таком случае учебные достижения по модифицированной программе для учащихся с интеллектуальными нарушениями будут такими:

ученик считает в пределах 10;

ученик осуществляет вычисления в пределах 10;

различает геометрические фигуры.

Новый порядок организации инклюзивного обучения предусматривает:

создание индивидуального учебного плана;

модификацию содержания учебных программ – какие конкретно знания, умения и навыки, компетентности мы формируем;

модифицированные требования к учебным достижениям – что конкретно должен знать, уметь и делать ученик, чем должен обладать;

модифицированные критерии оценки – какие конкретно критерии мы будем указывать;

перевод в баллы в соответствии с общими критериями оценивания;

лица с ООП освобождаются от ГИА.

Взаимодействие учителя с родителями ученика с ИН

Эксперты говорят, что когда в инклюзивный класс приходит ребенок с интеллектуальным нарушением, учителю надо строить работу, опираясь на сильные стороны ребенка. Не надо обращать внимание на то, что ребенок не умеет делать.

Когда ребенок с ИП приходит в класс, и учитель не знает о нем ничего, можно дать родителям опросник. Это – первый шаг к успешному сотрудничеству с родителями, потому что они опишут достижения и навыки, которые у ребенка уже есть.

При взаимодействии с родителями ученика с ИП учителя должны:

Мягко и тактично давать оценку ситуации, которую родители не хотят принимать. Объективно описывать состояние ребенка и давать простые рекомендации.

Не разрушать надежды родителей. Надо подчеркивать: "Вместе мы сможем больше".

Рассказывать, что ребенку удавалось хорошо в течение дня по формуле бутерброда: чередовать, что удалось и что не удалось.

Быть рядом с родителями, установить доверительные отношения.

Приобщать родителей к команде сопровождения. Например, можно создать онлайн-встречи.

Распределять ответственность с родителями. Родители вместе со специалистами должны обучать и воспитывать ребенка.

Также необходимо привлекать родителей к работе психолого-педагогического сопровождения и работать над:

постановкой конкретных и достижимых целей;

оцениванием учебных и личностных достижений;

предоставлением понимания стратегии инклюзивного образования;

видением перспективы для ученика с ИП в приобретении рабочей профессии.

К слову, МОН объяснило, как учителям начисляют доплаты за работу в инклюзивных классах. Например, если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия по болезни или по другой причине, то это не влияет на размер выплаты педагогам. Детали – читайте в статье.