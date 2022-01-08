Объяснение, как оценивать учебные достижения учащихся с ООП описаны в новом Порядке организации инклюзивного обучения в школах, говорит директор "Бердичевского инклюзивно-ресурсного центра" Людмила Верещак.
Интересно Как изменится инклюзивное обучение в 2022 году: разъяснение ГСКО
Учителям важно рассматривать интеллектуальные нарушения, которые трактуются как нарушения функционирования различной степени проявления:
- предпосылки интеллекта (памяти, внимания, мышления, речи, волевых процессов, мотивации и т. п);
- собственно интеллекта (способности к обобщению, абстрагированию, рассуждению, продуцированию мысли, суждению, способности делать выводы и др);
- инвентаря интеллекта (приобретенных знаний, умений, навыков).
Каковы признаки степеней нарушения интеллектуального развития
Легкая степень:
- Имеет трудности в концентрации внимания. Ребенок часто отвлекается, подолгу рассматривает картинки.
- Преобладает фразовая речь.
- Ребенок самостоятельный, необходимо частичное сопровождение взрослого.
- Требует дополнительного времени, индивидуальных инструкций, указаний или напоминаний. Например, “Сейчас урок математики, тебе надо посмотреть на доску и послушать учителя”.
- Пассивный словарь преобладает над активным. То есть ребенок запоминает много слов, но по большей части не может воспроизвести.
- Замедленное развитие ощущений.
- Низкая мотивация из-за того, что снижена познавательная деятельность.
- Мышление конкретное и ограниченное опытом, низкая способность обобщать и абстрагировать. Поэтому абстрактные слова ребенок не понимает, раздражается;
- В подростковом возрасте эти дети понимают свою непохожесть, поэтому часто имеют депрессивные и тревожные состояния.
Умеренная степень:
- Имеет достаточный уровень коммуникации на элементарном уровне;
- Требует сопровождения и дополнительной помощи: картинки или предметы, которые визуализируют сказанное. Ребенок не может долго слушать объяснения учителя;
- Трудно даются социальные сигналы от других;
- Осваивает большинство навыков самообслуживания;
- Требует расширенных инструкций. Например, должен быть прописан алгоритм, чтобы помочь ребенку не растеряться;
- Работа с социально-эмоциональной сферой. Часто не считывает эмоции, поэтому о них надо говорить;
- Фрагментированные мысли, фразовая речь. Учителю надо просить такого ребенка: "Скажи, пожалуйста, полным предложением" или начинать предложение вместо ребенка.
Тяжелая степень:
- Речь и коммуникация – на минимальном уровне, использует короткие слова или невербальные формы коммуникации (карточки, жесты);
- Трудности с моторными навыками, ребенок физически слаб. Например, нужно много попыток и упражнений, чтобы ребенок держал ручку;
- Требует ежедневной регулярной помощи, сопровождения и самообслуживания;
- Важно присматривать за безопасностью ребенка. Часто не понимает, что безопасно, а что – нет;
- Отвлекается, имеет рассеянное внимание;
- После длительных и систематических занятий может сформировать элементарные социально-бытовые навыки.
Глубокая степень:
- Речь не развита, издает звуки или крики;
- Избегает контакта с другими;
- Требует постоянного развития и реабилитации;
- Нет познавательной деятельности;
- Малоподвижен, имеет значительные моторные нарушения;
- Имеет нарушение вкуса и обоняния, поэтому часто ест все, что попадается под руку.
Образовательная траектория ученика с ИН
- Индивидуальный учебный план.
- Адаптация/модификация содержания учебных программ.
- Оценки по общим критериям (при адаптации) или оценки на основе индивидуальных заданий.
- Адаптированные стратегии и технологии оценки.
Какими являются адаптированные стратегии оценивания учащихся с ИН:
- Письменные задания в форме индивидуальных тестов; дополнительное время; уменьшенное количество заданий.
- Помощь учителя/ассистента учителя в понимании задачи и алгоритмах действий.
- Нестандартное изложение – презентация, картинки, иллюстрации, проекты, демонстрация результатов в микрогруппе или лично.
- Среда, место проведения оценивания.
- Специальное оборудование.
Оценивание учебных достижений ученика с ИН
В соответствии с ориентировочными требованиями оценивания учебных достижений школьников, учеников начальной школы оценивают вербально, учеников 3 – 4 классов – по уровню, а учеников 5 – 9 классов – балльно.
По словам эксперта, в начальной школе оценивание основывается на учете уровня достижений ученика. Для этого можно использовать свидетельство достижений и портфолио. Это является стимулирующей системой оценивания.
Оценивание осуществляется по четырем уровням и соответствующим им баллам для всех учащихся, однако разработаны и дифференцированные критерии, которые учитывают уровень интеллектуальных возможностей учащихся с ООП.
Читайте также Что ученикам в селах мешает учиться и какой они видят идеальную школу: интересное исследование
Требования к оцениванию являются различными, в соответствии с категорией ООП/образовательными трудностями, и базируются на основе индивидуальных заданий.
Например, учебные достижения по типовой программе могут быть такими:
- ученик считает в пределах 100;
- осуществляет вычисления в пределах 1000;
- использует математические формулы для вычисления периметра и площади геометрических фигур.
В таком случае учебные достижения по модифицированной программе для учащихся с интеллектуальными нарушениями будут такими:
- ученик считает в пределах 10;
- ученик осуществляет вычисления в пределах 10;
- различает геометрические фигуры.
Новый порядок организации инклюзивного обучения предусматривает:
- создание индивидуального учебного плана;
- модификацию содержания учебных программ – какие конкретно знания, умения и навыки, компетентности мы формируем;
- модифицированные требования к учебным достижениям – что конкретно должен знать, уметь и делать ученик, чем должен обладать;
- модифицированные критерии оценки – какие конкретно критерии мы будем указывать;
- перевод в баллы в соответствии с общими критериями оценивания;
- лица с ООП освобождаются от ГИА.
Взаимодействие учителя с родителями ученика с ИН
Эксперты говорят, что когда в инклюзивный класс приходит ребенок с интеллектуальным нарушением, учителю надо строить работу, опираясь на сильные стороны ребенка. Не надо обращать внимание на то, что ребенок не умеет делать.
Когда ребенок с ИП приходит в класс, и учитель не знает о нем ничего, можно дать родителям опросник. Это – первый шаг к успешному сотрудничеству с родителями, потому что они опишут достижения и навыки, которые у ребенка уже есть.
При взаимодействии с родителями ученика с ИП учителя должны:
- Мягко и тактично давать оценку ситуации, которую родители не хотят принимать. Объективно описывать состояние ребенка и давать простые рекомендации.
- Не разрушать надежды родителей. Надо подчеркивать: "Вместе мы сможем больше".
- Рассказывать, что ребенку удавалось хорошо в течение дня по формуле бутерброда: чередовать, что удалось и что не удалось.
- Быть рядом с родителями, установить доверительные отношения.
- Приобщать родителей к команде сопровождения. Например, можно создать онлайн-встречи.
- Распределять ответственность с родителями. Родители вместе со специалистами должны обучать и воспитывать ребенка.
Также необходимо привлекать родителей к работе психолого-педагогического сопровождения и работать над:
- постановкой конкретных и достижимых целей;
- оцениванием учебных и личностных достижений;
- предоставлением понимания стратегии инклюзивного образования;
- видением перспективы для ученика с ИП в приобретении рабочей профессии.
К слову, МОН объяснило, как учителям начисляют доплаты за работу в инклюзивных классах. Например, если ученик с ООП некоторое время не посещал занятия по болезни или по другой причине, то это не влияет на размер выплаты педагогам. Детали – читайте в статье.