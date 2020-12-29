После новогодних праздников во время локдауна школы должны продолжить каникулы или ввести дистанционное обучение. В частности, в Киеве школьники начнут обучение в онлайн-режиме. Как учителю оценивать учащихся дистанционного образования – читайте советы в материале.

Образовательный эксперт, учитель Новопечерской школы Юрий Гайдученко поделился рекомендациями об оценке учеников на онлайн-обучении, сообщает издание "Освитория".

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Платформа для проверки учеников

По словам эксперта, смешанное обучение требует изменять структуру и наполнение урока, а поэтому учителя должны менять и методы оценки.

Гайдученко советует педагогам использовать платформу Classtime – это удобная украинская разработка, где можно быстро создать тестовые и практические задания.

В частности, этот инструмент имеет также формат проверки письменных работ с использованием искусственного интеллекта: учитель проверяет одну работу и обозначает там правильные ответы. А уже в других работах система автоматически маркирует их как правильные.

Как оценить ученика, который находится на самоизоляции

Сейчас учителя должны быстро реагировать на изменение ситуации, ведь ученики могут спокойно учиться в школе, а уже на следующей неделе перейти на самоизоляцию.

Важно, чтобы ребенок, который по разным причинам учится из дома, не чувствовал себя обделенным или исключенным из процесса. Если дети в классе пишут контрольную, ученики на самоизоляции тоже могут выполнять ее,

– отметил эксперт.

Но он добавил, что перед контрольной очень важно проговорить все правила: например, правило включенной камеры, правило не открывать дополнительные страницы в браузере.

Интереснаый совет! Платформа Classtime автоматически закрывает пользователю доступ к тестовой работы, если ребенок открывает дополнительную вкладку в браузере.

Однако, по словам Гайдученко, в период самоизоляции разных детей учитель должен держать контакт с родителями учеников, чтобы знать, как чувствует себя ребенок – заболел ли он или просто является контактным лицом, или он может учиться параллельно с остальным классом.

Как оценивать, если у учителей или учеников нет качественного интернета? К сожалению, многие украинские школы не имеют качественного интернета, и учителя тогда не могут пользоваться цифровыми инструментами.

Поэтому учителя ищут другие способы оценки учеников. Например, в Канаде, чтобы держать связь с учениками, педагоги разработали индивидуальную систему для каждого ребенка, когда он 2-3 дня в неделю приходит в школу на индивидуальную встречу с учителем.

Кроме того, еженедельно учитель раздает ученикам папку с задачами и инструкцию для родителей с правильными ответами к ним. Родители получают такой дневник с наклейками для оценки детей: вечером после работы родители могут проверить задачи, сверить с правильными ответами и дать ребенку соответствующий стикер.

Как развивать у учащихся навыки самооценки

Все учителя должны стремиться к тому, чтобы дети сами могли оценивать свою работу и любое оценивание в целом воспринимали как толчок к совершенствованию. Для этого дети должны понимать, что от них ожидает учебная программа, учитель и они сами.

Поэтому каждое упражнение, которое дает учитель, нужно аргументировать – для чего оно, а также привлекать учеников к критическому мышлению.

Советую учителям ввести традицию – 5 минут в конце каждого урока оставлять для рефлексии. Даже если это означает, что вы не успели выложить весь материал,

– отметил эксперт.

Для рефлексии можно использовать следующие вопросы:

Что вам удалось выучить во время выполнения задач сегодня?

Заметили, как изменились ваши навыки критического мышления, например?

Оправдались ли ваши ожидания относительно процесса изучения этого материала?

Как мотивировать учащихся к обучению через оценивание? Мотивация к образованию зависит от того, насколько ученик чувствует ответственность за свое обучение. Поэтому чем больше ученик вовлечен в процесс оценивания, тем выше будет его мотивация.

"Мы часто считаем, что учителю было бы проще, если бы критерии оценки творческих работ и проектов разработало МОН и просто предоставило их школам. Но представьте, насколько ценными будут эти критерии, если их выработают сами ученики", – сказал Гайдученко.