Как украинцы оценивают высшее образование в наших университетах и за границей: опрос
Источник:Социологическая служба R@B Group
Украинские абитуриенты в этом году подали более 1,8 миллиона заявлений для поступления. Самыми популярными оказались университеты в Киеве и Львове. В то же время исследования показывают, что только 15% украинцев считают обучение в наших вузах качественным.
В то же время около 40% украинцев отметили, что образование за рубежом – качественнее. Такие данные общественного мнения обнародовала Социологическая служба R@B Group.
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Соцопрос показал, что треть респондентов (33%) считают, что уровень знаний в украинских и зарубежных учебных заведениях примерно одинаковый. А каждый десятый (12%) затруднились ответить на этот вопрос.
Если сравнивать с 2017 годом, то заметно, что уменьшилось количество тех, кто считает уровень знаний в украинских вузах лучше, и заметно возросло количество тех, кто считает уровень знаний в Украине и за рубежом одинаковым.
Где качественнее образование: результаты опроса
- 49% украинцев считают, что в Украине можно получить хорошее образование, но 12% придерживаются противоположной точки зрения.
- 31% опрошенных считают, что получить хорошее образование в Украине насколько возможно, настолько и нет, а еще 8% – не определились.
Наибольшие разногласия в вопросе, можно ли получить хорошее образование в Украине, связаны с местностью и регионом проживания. Так, значительно чаще уровень знаний в украинских университетах считают лучшим жители сельской местности, а также западного и восточного регионов. В то же время, уровень зарубежного образования выше оценивают украинцы в возрасте до 40 лет и жители Западной Украины.
Опрос среди украинцев о том, где качественнее образование
Однако каждый год много украинских абитуриентов едут на учебу за границу, особенно Польшу. Например, в 2017 году в польские вузы поступили более 33 тысяч украинцев, сейчас это количество выросло вдвое.
Где родители хотят обучать своих детей:
- в Украине – 22%,
- в США – 13%,
- в Германии и Швеции – по 10%,
- в Канаде и Польше – по 7%,
- в Англии, Чехии и Франции – по 2%.
При этом 15% опрошенных считают, что ребенок сам должен решать, где хочет учиться.
В какой стране, по желанию родителей, могут учиться их дети
Что известно об этом опросе? Он проводился с 10 по 21 июля 2021 года методом личного интервью. Так, опросили почти две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.
К слову, в этом году самыми популярными среди абитуриентов вузами стали:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – более 54 тысяч заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко – более 47 тысяч заявлений.
- НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – более 46 тысяч заявлений.
- Национальный авиационный университет – почти 39 тысяч заявлений.
- Национальный университет "Львовская политехника" – более 37 тысяч заявлений.
- Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – более 32 тысяч заявлений.
- Киевский национальный торгово-экономический университет – почти 30 тысяч заявлений.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – более 26 тысяч заявлений.
- Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова – более 20 тысяч заявлений.
- Киевский университет имени Бориса Гринченко – более 18 тысяч заявлений.