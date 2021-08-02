В то же время около 40% украинцев отметили, что образование за рубежом – качественнее. Такие данные общественного мнения обнародовала Социологическая служба R@B Group.

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Соцопрос показал, что треть респондентов (33%) считают, что уровень знаний в украинских и зарубежных учебных заведениях примерно одинаковый. А каждый десятый (12%) затруднились ответить на этот вопрос.

Если сравнивать с 2017 годом, то заметно, что уменьшилось количество тех, кто считает уровень знаний в украинских вузах лучше, и заметно возросло количество тех, кто считает уровень знаний в Украине и за рубежом одинаковым.

Где качественнее образование: результаты опроса

49% украинцев считают, что в Украине можно получить хорошее образование, но 12% придерживаются противоположной точки зрения.

31% опрошенных считают, что получить хорошее образование в Украине насколько возможно, настолько и нет, а еще 8% – не определились.

Наибольшие разногласия в вопросе, можно ли получить хорошее образование в Украине, связаны с местностью и регионом проживания. Так, значительно чаще уровень знаний в украинских университетах считают лучшим жители сельской местности, а также западного и восточного регионов. В то же время, уровень зарубежного образования выше оценивают украинцы в возрасте до 40 лет и жители Западной Украины.



Опрос среди украинцев о том, где качественнее образование

Однако каждый год много украинских абитуриентов едут на учебу за границу, особенно Польшу. Например, в 2017 году в польские вузы поступили более 33 тысяч украинцев, сейчас это количество выросло вдвое.

Где родители хотят обучать своих детей:

в Украине – 22%,

в США – 13%,

в Германии и Швеции – по 10%,

в Канаде и Польше – по 7%,

в Англии, Чехии и Франции – по 2%.

При этом 15% опрошенных считают, что ребенок сам должен решать, где хочет учиться.



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Что известно об этом опросе? Он проводился с 10 по 21 июля 2021 года методом личного интервью. Так, опросили почти две тысячи респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины.

К слову, в этом году самыми популярными среди абитуриентов вузами стали: