Это делают для того, чтобы привлекать учеников к самоконтролю и самооценке. Задача формовочной оценки – мотивировать и вдохновлять ребенка на обучение, формировать его уверенность в себе, стимулировать желание учиться и т.д.

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Как родителям узнать об учебных достижениях ребенка в 1–4 классах НУШ? Для этого существует документ "Свидетельство учебных достижений". Учитель заполняет его дважды в год. Однако оценок или баллов там нет.

Состоит следующее свидетельство из двух частей: характеристики сквозных умений учащегося и результатов обучения по предметам или интегрированным курсам.

В 1 – 2 классах результаты обучения учеников описываются следующими фразами:

"имеет значительные успехи",

"демонстрирует заметный прогресс",

"достигает результат с помощью взрослых",

"требует внимания и помощи".

Особенностью итоговой оценки учеников 3 – 4 классов является разделение на тематическое, семестровое и годовое. А еще в этих классах результаты обучения оценивают по четырем уровням: начальный, средний, достаточный и высокий.

Формировочная оценка – это оценка в процессе обучения: чтобы понять, как пройден определенный этап, нет ли задержки, не сбились ли дети с заданного направления,

– рассказывает эксперт Марина Пристинская.

Оценивая учащихся по определенным критериям, педагог показывает детям, что они должны изучить. Это помогает учителю составить пошаговый план обучения учащихся.

Какова роль учителя в этом процессе? Сначала учитель дает ученикам четкое и понятное видение учебной цели и конечного результата. Также педагог должен продемонстрировать образцы работ высокого и низкого уровня успеваемости.

Впоследствии учитель помогает учащимся ставить свои цели, предоставляет регулярную описательную обратную связь и обучает учеников оценивать собственные достижения. А затем по результатам оценки определяет дальнейшие шаги в обучении учащихся.



Оценка учеников в классе / Фото НУШ

Кроме того, в учебном процессе дети хотят, чтобы их хвалили за хорошо проделанную работу, а также нуждаются в помощи, когда испытывают трудности.

Именно поэтому важна конструктивная обратная связь от учителя. Именно описательная обратная связь предоставляет дорожную карту, где указано, где находится ребенок в процессе получения знаний и что он должен сделать, чтобы успешно идти дальше.

Какие фразы учителю следует забыть

Ниже приведены примеры слов, которые употребляют учителя, чтобы поддержать или оценить учащихся. Но эти слова совсем не информируют о том, где ученик сейчас и куда ему идти дальше, поэтому стоит от них избавляться:

Молодец

Хорошо

Прекрасно

Супер

Лучшая работа

Работаешь не в полную силу

Можешь лучше

Старайся

А еще эти слова формируют у учеников определенные предубеждения и уничтожают интерес к учебе.

Обратная связь

Описательная обратная связь – это отзыв учителя о выполненных учебных задачах, связанный именно с результатами деятельности учащихся. В нем учитель подчеркивает то, что сделано правильно и побуждает к следующим действиям.

Что означает эффективная обратная связь от учителя? Согласно исследованиям, эффективная обратная связь имеет 5 важных характеристик:

Уделяет внимание прогнозированию обучения, указывая на сильные стороны и предлагая конкретные шаги по совершенствованию. Проходит во время учебы, до выставления балла. То есть тогда, когда есть время что-то усовершенствовать. Касается частичного понимания. Если работа ученика не демонстрирует хотя бы частичного понимания понятия или процесса — обратная связь не эффективна. В таком случае нужно ребенка учить. Эффективная обратная связь не заменяет самостоятельное мышление учащихся. Им не приходится анализировать, если учитель сам все объясняет, а это вредит процессу обучения. Обратная связь должна быть ограничена. За один раз стоит давать ребенку столько информации, сколько он может овладеть и исправить.

Как учителю описать результаты ученика: примеры

Как учителю предоставить эффективную описательную обратную связь? Описательная обратная связь – это одна из эффективных стратегий формовочной оценки.

Такой фидбек должен относиться к качеству выполнения задания, а не ученика лично.

Пример: "Презентация содержательная, интересная. Ты выбрала увлекательные иллюстрации. Чтобы услышать, что ты говоришь, нужно было очень прислушиваться и хотелось увидеть твои глаза, когда ты рассказывала о поступке героя".

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Учителю следует сосредоточиться на том, как хорошо, а не быстро, ученики достигли цели.

Пример: "Ты подобрал для презентации иллюстрации, которые интересно рассматривать, и захватывающий отрывок из первого предложения. Знаю, что ты потратил на это немного больше времени, чем планировал".

Ориентируйтесь на качество, а не на количество проделанной работы.

Пример: "Ты выбрала для чтения небольшую по объему книгу, в которой говорится о важной проблеме сохранения окружающей среды. Твоя презентация получилась содержательной и интересной для всех нас".

Опишите конкретные шаги, как ученики могут улучшить свою работу.

Пример: "Ты назвал три причины того, почему тебе понравилась книга. Приведи к каждой причине аргументы, ведь пока не понятно, что именно тебе показалось смешным и почему тебе понравились главная героиня и ее собака".

Важно! Описательную обратную связь лучше не совмещать с баллами. Когда ученики одновременно получают оценку в баллах и описательную обратную связь, они обычно сосредотачиваются на оценке. А польза от описательной обратной связи теряется.

Принцип 3 комплимента + 1 критика

Принцип "3 комплимента + 1 критика" способствует положительному поведению. Если же будет 2 комплимента + 1 критика – можно надеяться на нейтральное поведение ученика. А вот 1 комплимент и 1 критика – это даст в сумме отрицательный ученический фидбек.

Также обязательно спросите у учеников, понятна ли им ваша обратная связь, понимают ли они, что нужно сделать для совершенствования своей работы.

Важный момент: для успешного обучения дети должны брать на себя ответственность. Это возможно, если они знают свою цель и пути достижения, а также имеют конструктивную поддержку от других.