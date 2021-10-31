Это делают для того, чтобы привлекать учеников к самоконтролю и самооценке. Задача формовочной оценки – мотивировать и вдохновлять ребенка на обучение, формировать его уверенность в себе, стимулировать желание учиться и т.д.

На тему Дистанционка или дополнительные каникулы: как работают школы в регионах красной зоны

Как родителям узнать об учебных достижениях ребенка в 1–4 классах НУШ? Для этого существует документ "Свидетельство учебных достижений". Учитель заполняет его дважды в год. Однако оценок или баллов там нет.

Состоит следующее свидетельство из двух частей: характеристики сквозных умений учащегося и результатов обучения по предметам или интегрированным курсам.

В 1 – 2 классах результаты обучения учеников описываются следующими фразами:

  • "имеет значительные успехи",
  • "демонстрирует заметный прогресс",
  • "достигает результат с помощью взрослых",
  • "требует внимания и помощи".

Особенностью итоговой оценки учеников 3 – 4 классов является разделение на тематическое, семестровое и годовое. А еще в этих классах результаты обучения оценивают по четырем уровням: начальный, средний, достаточный и высокий.

Формировочная оценка – это оценка в процессе обучения: чтобы понять, как пройден определенный этап, нет ли задержки, не сбились ли дети с заданного направления,
– рассказывает эксперт Марина Пристинская.

Оценивая учащихся по определенным критериям, педагог показывает детям, что они должны изучить. Это помогает учителю составить пошаговый план обучения учащихся.

Какова роль учителя в этом процессе? Сначала учитель дает ученикам четкое и понятное видение учебной цели и конечного результата. Также педагог должен продемонстрировать образцы работ высокого и низкого уровня успеваемости.

Впоследствии учитель помогает учащимся ставить свои цели, предоставляет регулярную описательную обратную связь и обучает учеников оценивать собственные достижения. А затем по результатам оценки определяет дальнейшие шаги в обучении учащихся.


Оценка учеников в классе / Фото НУШ

Кроме того, в учебном процессе дети хотят, чтобы их хвалили за хорошо проделанную работу, а также нуждаются в помощи, когда испытывают трудности.

Именно поэтому важна конструктивная обратная связь от учителя. Именно описательная обратная связь предоставляет дорожную карту, где указано, где находится ребенок в процессе получения знаний и что он должен сделать, чтобы успешно идти дальше.

Ниже приведены примеры слов, которые употребляют учителя, чтобы поддержать или оценить учащихся. Но эти слова совсем не информируют о том, где ученик сейчас и куда ему идти дальше, поэтому стоит от них избавляться:

  • Молодец
  • Хорошо
  • Прекрасно
  • Супер
  • Лучшая работа
  • Работаешь не в полную силу
  • Можешь лучше
  • Старайся

А еще эти слова формируют у учеников определенные предубеждения и уничтожают интерес к учебе.

Описательная обратная связь – это отзыв учителя о выполненных учебных задачах, связанный именно с результатами деятельности учащихся. В нем учитель подчеркивает то, что сделано правильно и побуждает к следующим действиям.

Что означает эффективная обратная связь от учителя? Согласно исследованиям, эффективная обратная связь имеет 5 важных характеристик:

  1. Уделяет внимание прогнозированию обучения, указывая на сильные стороны и предлагая конкретные шаги по совершенствованию.
  2. Проходит во время учебы, до выставления балла. То есть тогда, когда есть время что-то усовершенствовать.
  3. Касается частичного понимания. Если работа ученика не демонстрирует хотя бы частичного понимания понятия или процесса — обратная связь не эффективна. В таком случае нужно ребенка учить.
  4. Эффективная обратная связь не заменяет самостоятельное мышление учащихся. Им не приходится анализировать, если учитель сам все объясняет, а это вредит процессу обучения.
  5. Обратная связь должна быть ограничена. За один раз стоит давать ребенку столько информации, сколько он может овладеть и исправить.

Как учителю предоставить эффективную описательную обратную связь? Описательная обратная связь – это одна из эффективных стратегий формовочной оценки.

  • Такой фидбек должен относиться к качеству выполнения задания, а не ученика лично.

Пример: "Презентация содержательная, интересная. Ты выбрала увлекательные иллюстрации. Чтобы услышать, что ты говоришь, нужно было очень прислушиваться и хотелось увидеть твои глаза, когда ты рассказывала о поступке героя".

Читайте также Ученики начальных классов получат электронные свидетельства об образовании

  • Учителю следует сосредоточиться на том, как хорошо, а не быстро, ученики достигли цели.

Пример: "Ты подобрал для презентации иллюстрации, которые интересно рассматривать, и захватывающий отрывок из первого предложения. Знаю, что ты потратил на это немного больше времени, чем планировал".

  • Ориентируйтесь на качество, а не на количество проделанной работы.

Пример: "Ты выбрала для чтения небольшую по объему книгу, в которой говорится о важной проблеме сохранения окружающей среды. Твоя презентация получилась содержательной и интересной для всех нас".

  • Опишите конкретные шаги, как ученики могут улучшить свою работу.

Пример: "Ты назвал три причины того, почему тебе понравилась книга. Приведи к каждой причине аргументы, ведь пока не понятно, что именно тебе показалось смешным и почему тебе понравились главная героиня и ее собака".

Принцип "3 комплимента + 1 критика" способствует положительному поведению. Если же будет 2 комплимента + 1 критика – можно надеяться на нейтральное поведение ученика. А вот 1 комплимент и 1 критика – это даст в сумме отрицательный ученический фидбек.

Также обязательно спросите у учеников, понятна ли им ваша обратная связь, понимают ли они, что нужно сделать для совершенствования своей работы.

Важный момент: для успешного обучения дети должны брать на себя ответственность. Это возможно, если они знают свою цель и пути достижения, а также имеют конструктивную поддержку от других.