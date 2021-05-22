Как оценивают детей в школах Канады: интересный пример для Украины

Украинские родители всегда интересуются, какие оценки получил их ребенок в школе. А вот в Канаде ученика спрашивают, чему новому он научился за день. Этот пример объясняет отношение к оценкам. Почему канадские дети не "бегают" за оценками и должна ли Украина перенять этот опыт – читайте в материале.

Собственным опытом оценки в двух странах поделилась канадка украинского происхождения Андрея Кардаш. Она преподает английский язык и литературу в Новопечерской школе и координирует образовательную программу в Канаде.

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Как оценивают детей в Украине и в Канаде

По словам Андреи Кардаш, в Канаде действует стобалльная система оценивания, и там четко прописаны критерии. Они определяют, что должен уметь ученик, какими знаниями и компетенциями обладать, чтобы получить определенный балл.

Отметим, что в Украине также существуют общие критерии оценки в виде перечня характеристик. Однако в Канаде они оформлены в удобные таблички, каждый педагог может сразу брать в работу.

Это значительно упрощает работу учителя и снимает много вопросов со стороны родителей и учащихся по оценок. Для удобства, я даже выставляю оценки для себя по стобалльной системе, а затем перевожу в 12-балльную шкалу,

– добавляет експертка.

Учительница убеждает, что в Канале оценка – это просто цифра, она ничего не показывает. "Гораздо важнее, каким навыкам ученик научился, какие компетенции развил, и каков его личный прогресс", – добавила она.



Ученика следует оценивать и словами / Фото DW

Кардаш заверила, что ученики в Канаде не так бегают за оценками, как в Украине. Ведь в нашей стране часто можно услышать от учащихся фразу: "А вы поставите мне 12? Что мне нужно сделать, чтобы было 12?".

Преподавательница считает, что эта проблема в Украине развилась из семьи. В Канаде во время ужина родители спрашивают детей, что нового они изучили сегодня. А в украинских семьях звучат вопросы "Какую оценку ты получил сегодня по математике?" и тому подобное.

Описательный отзыв учеников

Также в Канаде используют еще один удобный инструмент для оценки – описательный отзыв. Он доказывает, что в школах важна не только оценка, но и личный прогресс и полученные знания ученика.

Да, во время итогового оценивания учитель должен выставить баллы. Но на протяжении учебы обычную оценку можно легко совместить с описательным комментарием или вообще обойтись только им,

– отметила Андрея Кардаш.

Она привела пример описательного отклика к устной презентации ученика:

"Мария, спасибо за презентацию, я думаю, что визуальный материал очень качественный и информативный, но слов на слайдах слишком много. Во время презентации онлайн зрители должны успеть прочитать то, что на твоих слайдах. Поэтому информацию нужно подавать короче".

Эксперт отметила, что в канадских школах существует очень много слов, кроме "хорошо" и "отлично", чтобы сделать положительный отзыв.

"Если передо мной ученик, который обычно все выполняет на отлично, важно мотивировать его развиваться дальше. Поэтому я могу спросить: "А как это можно сказать другими словами? А какие еще точки зрения существуют на эту тему?", – говорит она.

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В то же время у немотивированного ребенка сначала надо узнать, почему это так. "И если она увлекается спортом, а не школьными дисциплинами, можно предложить ей подготовить презентацию или эссе о спорте", – советует педагог.

Самооценка

На своих уроках учительница Андрея предлагает учащимся самим выставлять себе оценки. А потом сравнивать их с оценкой учителя или оценить друг друга.

Все это меняет отношение ученика к самому процессу оценивания. Оно показывает, что в оценке есть момент субъективности и что она нужно в первую очередь для самопроверки, чтобы развиваться дальше,

– убеждена педагогиня.

Не надо бояться делать ошибки

Андрея Кардаш советует учителям перестали бояться делать ошибки. "Если ученики будут думать, что перед ними идеал, который все знает, у них может возникнуть сомнение, что они этого тоже достигнут. А этого не должно быть", – считает она.

Поэтому иногда учительница специально ошибается перед учениками. Однажды я написала на доске слово "red" и спрашиваю: что это значит? Дети отвечают – "красный".

"А еще что? Может "читал"? "Нет", – отвечают они, слово "читал" не так пишется. Они до сих пор вспоминают мне, что я не знаю второй формы глагола "читать" в прошедшем времени. Но тогда я могу использовать это в свою пользу", – сказала она.

К слову, школы во многих городах Украины решили продлили срок учебного года для школьников. Они будут проводить для детей уроки в июне. В каких регионах ученики будут учиться летом – читайте по ссылке.