Представитель полиции Рэй Вальдес отметил, что слова мальчика мало что значат. Ведь согласно законодательству Флориды, несовершеннолетние не могут дать согласие на секс.

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Поэтому, 41-летнюю учительницу Хейли Калви арестовали за преступление.

В ходе следствия полиция опросила других учеников школы. После этого стало известно, что школьник, у которого был секс с учительницей, хранил в своем телефоне видео с записью интима со взрослой женщиной.

Помимо сексуальных отношений с 15-летним учеником, женщину подозревают в совершении еще одного преступления. По данным полиции, учительница еще и хранила оружие на территории школы.



Учительницу арестовали за сексуальные отношения с учеником / Фото NBC Miami

Сейчас учительница находится под арестом. Она может выйти на свободу под залог в размере 19 тысяч долларов, однако после решения суда ее судьба может измениться.

К слову, в Австралии 24-летняя учительница географии присылала 14-летнему ученику свои фото, щупала его и даже несколько раз занималась с ним сексом. За это ее приговорили к почти 5 годам заключения. Детали истории – читайте в статье.