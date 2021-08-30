Обучение во время пандемии должно продолжаться бесперебойно, – ВОЗ просит открывать школы

Всемирная организация здравоохранения заявила, что во время пандемии школы должны быть открытыми. Однако надо сделать более безопасные условия для учеников и персонала учебных заведений.

Глава европейского региона ВОЗ Ханс Клюге отметил, что пандемия вызвала наиболее катастрофические сбои в образовании за все время. "Нужно, чтобы обучение в классе продолжалось", – говорит он.

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44 из 53 стран Европы закрыли свои школы в разгар первой волны пандемии в апреле 2020 года. По словам Клюге, большинство из них снова открылись в сентябре 2020 года, но рост уровня инфекции вызвал новые ограничения и больше закрытия в течение осени и зимы.

Массовые прогулы и частые закрытия школ продолжались в нескольких странах в течение весны 2021 года, и болбше 1 миллиона детей не учились. Поэтому ВОЗ призвала все страны держать школы открытыми.

Жизненно важно, чтобы обучение продолжалось непрерывно. Хотя пандемия продолжается, безопасное обучение детей в условиях физической школы имеет первостепенное значение для их образования, психического здоровья и социальных навыков,

– заявили в ВОЗ.

Эксперт ООН Филипп Кори уверяет, что пандемия не закончилась. По его словам, дети и молодежь не могут рисковать еще одним годом срыва обучения.

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"Школы были местом обучения, безопасности и игры. А когда они закрываются, дети пропускают обучение и общение друзьями и могут подвергнуться насилию дома. Мы должны гарантировать, что школы вновь откроются и будут безопасными для детей", – добавил Кори.

К слову, в Минздраве рассказали, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября в обычном режиме.

Однако если будет осложнение эпидситуации и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых привиты более 80% педагогов. Все остальные перейдут на дистанционное обучение.

А руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко отметил, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.