МОН направило руководителям управлений образования и директорам школ письмо-разъяснение относительно начала 2021/2022 учебного года. В частности, в нем говорится об особенностях обучения во время карантина, первом уроке и реформе школьного питания.

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В МОН заявили, что образовательный процесс в школах начинается в День знаний – 1 сентября, длится не меньше 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года.

Структура и продолжительность учебного года, недели, занятий, формы организации обучения определяет педагогический совет школы с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное.

Обращаем внимание, что организация образовательного процесса не должна приводить к перегрузке учащихся. На протяжении учебных занятий важно проводить упражнения по двигательной активности и упражнения гимнастики глаз,

– говорится в письме.

Также для этого можно использовать подвижные игры. Их можно проводить как во время уроков, так и на переменах. Они позволяют учащимся быстро отдохнуть и улучшить самочувствие.

В Минобразования отметили, что обучение учеников может происходить дистанционно.

Добавим, что ранее руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

Каким должен быть первый урок в школе

В МОН советуют первый урок в новом учебном году посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Отмечается, что для подготовки урока можно воспользоваться: тематическими материалами от Украинского института национальной памяти, которые содержат, в частности, информацию об этапах украинского государства, восстановлении независимости и Конституции Пилипа Орлика.

Кроме того, 1 сентября школы также могут присоединиться к интерактивному уроку для учащихся 1-6 классов. Трансляция урока начнется 1 сентября в 9:30 на YouTube-странице ОО "Освіторія".

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К слову, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учебный год в украинских школах начнется 1 сентября в обычном режиме.

Однако если будет осложнение эпидситуации и рост количества заболевания COVID-19, и страна перейдет на желтый, оранжевый или красный уровень, то будут работать только те школы, в которых вакцинировано более 80% педагогов. Все остальные перейдут на дистанционное обучение.