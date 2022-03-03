Обучение в условиях войны: для учащихся 1-11 классов доступна бесплатная платформа

Война повлияла без исключения на всех, а дети из-за российской агрессии потеряли, казалось бы, самое элементарное – свободный доступ к учебе.

С целью обеспечения безопасности для всех участников учебного процесса, руководителям учебных заведений всех уровней рекомендуется прекратить учебный процесс. Соответствующее решение озвучили в Минобразования Украины.

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Однако для тех, кто сейчас находится в безопасных районах и городах и имеет доступ к интернету открыли бесплатный доступ к учебной платформе. Он доступен для учащихся 1-11 классов.

Дистанционная школа "Оптима" предварительно открывает доступ на месяц. В случае продолжения военных действий администрация школы этот период продлит.

Что будет доступно ученикам

доступ к учебной платформе в режиме "Экстерн с доступом к учебному материалу";

доступ к современным учебным материалам;

обучение в лучшей дистанционной школе Украины бесплатно;

дистанционное образование, которое не зависит от места пребывания и уровня подготовки;

можно получать оценки за выполненные задания, слушать вебинары и тому подобное.

Регистрация доступна ссылкой.

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