Обучение в условиях войны: для учащихся 1-11 классов доступна бесплатная платформа
Источник:Дистанционная школа "Оптима"
Война повлияла без исключения на всех, а дети из-за российской агрессии потеряли, казалось бы, самое элементарное – свободный доступ к учебе.
С целью обеспечения безопасности для всех участников учебного процесса, руководителям учебных заведений всех уровней рекомендуется прекратить учебный процесс. Соответствующее решение озвучили в Минобразования Украины.
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Однако для тех, кто сейчас находится в безопасных районах и городах и имеет доступ к интернету открыли бесплатный доступ к учебной платформе. Он доступен для учащихся 1-11 классов.
Дистанционная школа "Оптима" предварительно открывает доступ на месяц. В случае продолжения военных действий администрация школы этот период продлит.
Что будет доступно ученикам
- доступ к учебной платформе в режиме "Экстерн с доступом к учебному материалу";
- доступ к современным учебным материалам;
- обучение в лучшей дистанционной школе Украины бесплатно;
- дистанционное образование, которое не зависит от места пребывания и уровня подготовки;
- можно получать оценки за выполненные задания, слушать вебинары и тому подобное.
Регистрация доступна ссылкой.
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