Чтобы украинские ученики могли вернуться в школы уже с 1 сентября, учебные заведения должны выполнить ряд требований. Главная задача: обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.

В украинских школах с 1 сентября могут ввести гибкий учебный процесс. Начало и завершение семестров, а также сроки каникул будут зависеть от эпидемиологической ситуации, заявили в МОН.

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Все школы нужно обеспечить средствами для дезинфекции и масками, а также оборудовать места для обработки рук.

Для соблюдения социального дистанцирования в школах рекомендуется:

открыть несколько входов;

увеличить расстояние между партами;

для организованного движения по коридорам нанести на пол специальную разметку;

адаптировать большие помещения – актовые залы и коридоры – для нужд обучения;

проводить занятия на открытом воздухе.

Каким школьникам лучше не возвращаться за парты

Медики рекомендуют продолжить дистанционное обучение для учащихся, страдающих от:

хронических легочных болезней;

расстройств иммунной системы;

сахарного диабета.

Что будет с группами продленного дня

При организации работы групп продленного дня должны быть учтены все временные рекомендации главного государственного санитарного врача. В МОН уже порекомендовали педагогам перевести общение с родителям учеников в дистанционный режим.

Школы откроют только в трех эпидемиологических зонах

С 1 августа Украина разделена на четыре эпидемиологические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Учебный процесс не будет восстановлено только на территории "красной" зоны.

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