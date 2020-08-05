Как будуть работать школы с 1 сентября: в Минздраве опубликовали основные требования
Чтобы украинские ученики могли вернуться в школы уже с 1 сентября, учебные заведения должны выполнить ряд требований. Главная задача: обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены.
В украинских школах с 1 сентября могут ввести гибкий учебный процесс. Начало и завершение семестров, а также сроки каникул будут зависеть от эпидемиологической ситуации, заявили в МОН.
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Все школы нужно обеспечить средствами для дезинфекции и масками, а также оборудовать места для обработки рук.
Для соблюдения социального дистанцирования в школах рекомендуется:
- открыть несколько входов;
- увеличить расстояние между партами;
- для организованного движения по коридорам нанести на пол специальную разметку;
- адаптировать большие помещения – актовые залы и коридоры – для нужд обучения;
- проводить занятия на открытом воздухе.
Каким школьникам лучше не возвращаться за парты
Медики рекомендуют продолжить дистанционное обучение для учащихся, страдающих от:
- хронических легочных болезней;
- расстройств иммунной системы;
- сахарного диабета.
Что будет с группами продленного дня
При организации работы групп продленного дня должны быть учтены все временные рекомендации главного государственного санитарного врача. В МОН уже порекомендовали педагогам перевести общение с родителям учеников в дистанционный режим.
Школы откроют только в трех эпидемиологических зонах
С 1 августа Украина разделена на четыре эпидемиологические зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Учебный процесс не будет восстановлено только на территории "красной" зоны.
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