24 канал собрал важные новости и всю актуальную информацию об открытии школ, решения Министерства образования и науки и заявления Сергея Шкарлета. Читайте все самые интересные события, которые произошли за неделю, с 26 по 30 октября, в сфере украинского образования.

Начало обучения в школах после каникул

Во многих городах возобновилось обучение после осенних каникул. В частности, в Киеве школы начали работать очно. Дистанционно обучают учеников только 8 школ и отдельно 587 классов на самоизоляции из-за заболеваний педагогов и учащихся, передает Учеба 24.

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Между тем школы в Киевской области, которые попали в красную зону, после завершения осенних каникул переведут на дистанционное обучение. Речь идет о городах Борисполь, Васильков, Обухов, Бориспольском и Обуховском районах Киевской области.

А в Ивано-Франковске ученики с 28 октября начали учиться очно, однако впоследствии городская власть приняла решение перейти на онлайн-образование. Так, со 2 ноября дистанционно будут учиться все ученики, кроме начальных классов.

В Черкассах местные власти тоже решили возобновить обучение в школах после каникул. Дети учатся очно с 28 октября. Такое решение приняли на совещании с мэром и директорами учебных заведений.

Школы Запорожья со 2 ноября тоже начинают обучение после осенних каникул. Там все школьники, кроме младших классов, будут учиться дистанционно. А ученики 1 – 4 классов будут на уроках в школе соблюдать необходимые требования карантина.

Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы готовы к дистанционному обучению. В то же время он считает, что заявления о неготовности образования к онлайн-обучению – это оскорбление для педработников.



Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала

Добавим, что в этом учебном году дети не смогут смотреть уроки по телевидению, как это было в прошлом учебном году. Однако уроки можно будет найти на онлайн-платформе. Эти онлайн-уроки в лучшем случае можно ожидать не раньше начала декабря.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения уверяют, что закрытие школ почти не способствует борьбе с COVID-19, поэтому учебные заведения надо оставлять открытыми.

Решение Минобразования и правительства

В Министерстве образования и науки отметили, что решение о том, как будут работать школы после осенних каникул, должны принимать руководители учебных заведений отдельно.

То есть школы сами решают, как организовывать обучение после 30 октября. "Здесь не может быть однозначного ответа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе будут приниматься соответствующие решения", – сообщили в МОН.

Правительство приняло документ, отменяющий ограничения по поступлению в вузы. Теперь иностранцы, которые постоянно проживают в Украине, и беженцы смогут учиться за средства государственного и местного бюджетов. Они будут поступать в вузы наравне с гражданами Украины. Больше об этом – читайте здесь.

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Ситуация со Шкарлетом и ЕС

Интересно, что в СМИ появилась информация, что Евросоюз обратился с письмом к Шкарлету, в котором напомнил ему о помощи Украине в сфере образования и науки.

Представители ЕС призвали главу МОН продолжать надлежащее действие новосозданных директоратов и усиливать их роль в министерстве. "Любой откат достигнутого ранее успеха в реформах вызовет нашу озабоченность и может подорвать наше сотрудничество", – говорилось в письме.

Впоследствии Шкарлет опубликовал свою реакцию. Он заверил, что такая ситуация действительно была, но он просит пользоваться только официальными источниками: "Цитирование отрывков из письма вырвано из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом". Больше об этом – читайте здесь.



Сергей Шкарлет / Фото LB

Увеличение зарплат педагогов

В Минобразования рассказали, что педагогическим работникам в учреждениях профессионального и высшего образования постепенно увеличат зарплаты в 2021 году.

Так, преподаватели высшей категории сейчас имеют одинаковый должностной оклад в размере более 5 тысяч гривен. Однако к середине 2021 года их зарплата увеличится до семи тысяч гривен.

Между тем зарплата руководителя учреждения профессионального или предвысшего образования в январе текущего года составила около 6 тысяч гривен. С января же 2021 года она увеличится до 8 тысяч гривен, а с июля 2021 года – до 8 тысяч 679 гривен.

О том, как увеличатся зарплаты учителей в 2021 году – мы писали здесь.

Также интересно, что Министерство образования и науки вместе с Британским советом в Украине начало новый этап подготовки учителей английского языка в школах. Педагогов будут учить в соответствии с концепцией Новой украинской школы. Больше об этом – читайте по ссылке.

Новости в сфере высшего образования

В МОН заявили, что студентам, которые выедут из общежитий из-за перехода вузов на дистанционное обучение, вернут уплаченные средства за проживание. Для этого студент должен написать заявление. В таком случае ему вернут средства или зачислят их на следующий период проживания.

Поступление в 2021 году

Известно, что основной этап вступительной кампании начнется в июле. Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начнется 1 июля 2021 года. А прием заявлений и документов на бакалавриат начнется через две недели – 14 июля.

Когда закончится прием заявок: 16 июля – для лиц, поступающих на основе вступительных экзаменов или творческих конкурсов, и 23 июля – для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных экзаменов и творческих конкурсов, которые были сданы с 1 по 13 июля.

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Отметим, что вступительные экзамены и творческие конкурсы будут проводиться с 1 по 13 июля включительно. Также в период с 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные cecсии экзаменов, творческих конкурсов для абитуриентов. Все даты поступления-2021 – читайте здесь.

Самые влиятельные университеты Украины

Специалисты составили рейтинг самых влиятельных университетов мира. В него попали 183 учреждения образования из Украины. Влиятельность университета оценивалась благодаря людям, которые работали или учились в этих вузах и внесли значительный вклад в определенной области.

Десятка украинских вузов, которые заняли самые высокие места: