24 канал подготовил актуальные новости об обучении в школах после каникул, решения Министерства образования и заявления Сергея Шкарлета. Читайте все самые интересные события, которые произошли за неделю – с 11 по 15 января 2021 года – в сфере украинского образования.

Онлайн-обучение в школах после каникул

Через введенный локдаун школы после зимних каникул начали обучение дистанционно. В частности, школьники Киева с 11 января вышли на онлайн-обучение, сообщает 24 канал.

Интересно Дистанционное обучение: о чем надо знать родителям – ответы на вопросы

Однако некоторые школы могут продлить в школах каникулы на время ужесточения карантина. В общем, решение о возобновлении обучения каждая школа в отдельном регионе принимает самостоятельно.

В МОН отметили, что продолжительность учебных занятий во время онлайн-обучения сохраняется: это 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов.

Однако ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:

для учеников 1 класса – не более 10 минут;

для учащихся 2 – 4 классов – не более 15 минут;

для учащихся 5 – 7 классов – не более 20 минут;

для учащихся 8 – 9 классов – 20-25 минут;

для учащихся 10 – 11 классов – до 30 минут, но если длится второй час занятий, то – 20 минут.

Как надо проводить уроки в дистанционном режиме – читайте в материале.

Министерство образования и науки предоставило учителям рекомендации о том, как безопасно провести онлайн-уроки для учеников. Читайте об этом – по ссылке.

Однако в Госпродпотребслужбе Киева заявили, что дети должны вернуться к очному обучению. В частности, считают, что ученики до 10 лет должны начать посещать школы. Потому что прежде всего это нужно для психологической и эмоциональной поддержки детей.

Будут ли ученики 1 – 4 классов учиться очно

Городской голова Киева Виталий Кличко сказал, что планирует возобновить очное обучение для учеников младших классов, несмотря на локдаун в стране.

Я уже обратился в Министерство образования и науки и правительство с тем, чтобы возобновить обучение в младшей школе. Потому что, если у нас работают садики, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа,

– добавил Кличко.

В МОН также заявили, что они будут пытаться вернуть детей за парты, ведь ученики должны социализироваться и получать полный комплекс необходимых знаний.

Тем не менее, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. "Чем лучше мы будем соблюдать карантин, тем быстрее сможем вернуться к полноценной жизни", – подчеркнул Шкарлет. По его словам, дистанционное обучение не может полностью заменить очное, хотя на сегодня оно является спасительным элементом.

Онлайн-обучение в школах / Фото НУШ

Всеукраинская школа онлайн

Всеукраинская школа онлайн стремительно приобретает популярность. Со дня запуска платформы зафиксировано почти 8 миллионов взаимодействий. В частности, платформу посещают ученики и учителя, и не только из Украины.

На сегодня на ресурсе зарегистрировано более 86 000 пользователей. Люди из каких стран пользуются платформой? Нидерланды (более 20 тысяч), Соединенные Штаты Америки (более 17 тысяч), Германия (свыше 7 тысяч) и Польша (более 5 тысяч).

Что известно о всеукраинской школе онлайн и сколько уроков там есть – читайте по ссылке.

Заявления Шкарлета

Ранее министр образования предложил ввести в Украине обучение в школах с 5 лет. Окончательного решения МОН пока еще нет, но такая идея – в перспективе на будущее.

Для такого образовательного процесса нужны кровати, чтобы ребенок отдыхал, дополнительный завтрак и, конечно, педагоги должны быть обучены и подготовлены,

– отметил Сергей Шкарлет.

Кроме того, глава МОН утвердил состав наблюдательного совета Одесской национальной юридической академии, которую возглавляет скандальный экс-регионал Сергей Кивалов.

В нее вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича – Андрей Портнов. Также в список попал второй президент Украины Леонид Кучма. Детали – читайте здесь.

Решение МОН

В МОН подготовили проект типовой учебной программы для учащихся 5 – 9 классов. В частности, документ предусматривает, что школы могут самостоятельно определять количество учебных часов на изучение каждого предмета или отрасли.

В частности, увеличено количество часов на изучение украинского языка, иностранного языка, математики, информатики, предметов естественной образовательной отрасли.

Как будут проводить контрольные и семестровые работы? Текущее и итоговое оценивание результатов обучения учащихся будут осуществлять с помощью устного, письменного, цифрового и практического оценивания.

К теме В 2021 году в украинских школах проведут институциональные аудиты: детали

Также в Украине утвердили базовый компонент дошкольного образования. Это позволит продолжить реформу для детей с учетом преемственности между садиками и школами.

В МОН добавили, что теперь можно будет проследить за формированием сквозных умений у детей. В частности, дети должны будут уметь проявлять инициативность, управлять эмоциями, выражать и обосновывать собственное мнение, критически мыслить, принимать решения, решать проблемы и работать в коллективе.

Новые дипломы в вузах

Министерство образования и науки утвердило новые формы документов о высшем образовании и научных степенях. В частности, речь идет о новых формах дипломов для бакалавров и магистров.

Какие изменения будут в дипломах:

В дипломе младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которым выдается выпускнику-иностранцу или лицу без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное наименование учебного заведения, в которое он/она поступили в начале обучения в Украине.

В дипломах специалиста и дипломах младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

Образец новой формы диплома для бакалавра / Скриншот из приказа МОН

Все детали о том, какая информация должна быть размещена в дипломе, – читайте в материале.

Регистрация на пробное ВНО

5 января в Украине стартовала регистрация на пробное ВНО. Она продлится до 19 января включительно. Известно, что за первую неделю для участия в пробном ВНО заявки уже подали 62 тысячи выпускников. Однако полностью завершили регистрацию лишь более 13 тысяч желающих.

В частности, участники пробного ВНО выбрали следующие предметы:

украинский язык и литература – 3 205;

украинский язык – 889;

история Украины – 723;

математика – 3 842;

математика (задачи уровня стандарта) – 586;

физика – 183;

химия – 155;

биология – 381;

география – 147;

английский язык – 3 039;

французский язык – 9;

немецкий язык – 18;

испанский язык – 1.​

Добавим, что участие в пробном тестировании является платным. В этом году стоимость сдачи пробного теста колеблется от 195 до 255 гривен в зависимости от региона проживания участника. Детали о ценах в каждом регионе – можно прочитать здесь.

Но выпускники, которые будут сдавать ВНО в 2021 году, могут подготовиться к тестированию. Подготовили онлайн-тесты ВНО предыдущих лет, которые учащиеся могут сдать по любому предмету. Больше – по ссылке.

Кроме того, в Украине отныне выпускники могут сдать два ВНО по языку – одно по украинскому языку и литературе, а другое – только по украинскому языку Однако не все эксперты поддерживают такую идею. Так, языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что комплексное ВНО украинского языка и литературы должно быть обязательным для всех.