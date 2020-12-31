24 канал собрал актуальную информацию о том, что произошло в сфере украинского образования на этой неделе. Читайте о том, как будут учиться дети после каникул, итогах 2020 года работы МОН и зарплате Сергея Шкарлета. Главные новости и события в образовании за неделю – с 28 декабря по 1 января – читайте в материале.

Каким будет обучение после каникул

С 8 по 24 января в Украине хотят ввести жесткий карантин. Поэтому руководители учебных заведений должны организовать работу учреждений в дистанционном режиме или продлить каникулы, сообщает 24 канал.

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Кроме того, в школах стоит провести заседание педсовета, во время которого обсудить дистанционное обучение, согласовать график работы и изменения в учебную программу.

Также школы должны обеспечить ведение электронных журналов. А все совещания и собрания коллектива могут происходить только в онлайн-формате, как и общение с родителями.

Что советуют в МОН? Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, что решение о возвращении школ к учебе после каникул принимают автономно сами заведения.

Однако в МОН рекомендовали учебным заведениям либо продлить каникулы, либо перейти на дистанционное обучение. Ведь школы должны использовать за учебный год 30 дней каникул (не учитывая летние каникулы).

Скандалы в учебных заведениях

Обучение в садике на русском

В Днепропетровской области в частном садике воспитанников обучают русскому языку. Там заявили, что "воспитывают элиту, которая будет общаться на русском" и считают, что украинский язык детям не нужен.

Впоследствии стало известно, что заведение вообще не имеет лицензий на предоставление образовательных услуг. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования. Больше об этом – читайте здесь.

Школьники издевались над одноклассником

В Херсоне двое 10-летних ребят устроили буллинг своему однокласснику. Пятиклассники унизительно обзывали его, насмехались, толкали и запугивали.

Мать потерпевшего мальчика обратилась к правоохранителям после того, как услышала, что двое учеников запугивали ее сына и выражались нецензурными словами в его адрес. Из-за издевательств детей родители школьников получили административные протоколы. Детали – здесь.

Заявления Шкарлета о ВНО

Глава Минобразования Сергей Шкарлет высказал идею о трансформировании ВНО. Он заверил, что абитуриентам, которые поступают в вузы и уже имеют трудовой стаж или те, которые хотят учиться по контракту, могут сдавать тест на способность к обучению вместо классического ВНО.

Большинство экспертов поддерживают такую идею, но говорят, что денег на это пока нет. Мнения экспертов – можно почитать по ссылке.



Министр образования и науки Сергей Шкарлет / Фото пресс-службы МОН

К слову, ранше в МОН заявили, что планируют ввести платное внешнее независимое оценивание. То есть абитуриент сможет бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, а по желанию сдать дополнительные тесты по другим предметам за собственные средства. Детали – читайте по ссылке.

Также Сергей Шкарлет заявил, что в Украине в будущем сформируют профильную старшую школу. Тогда ученики смогут выбирать те школьные предметы, которые хотят изучать.

Если мы хотим, чтобы с нашим образованием считались в мире, чтобы наше образование было понятным, мы не должны отставать от общемировой концепции. И будут акценты по предметам с 10 по 12 класс,

– сказал Шкарлет.

Какую зарплату имеетШкарлет

Сергей Шкарлет фактически возглавлял Министерство образования с июня 2020 года и заработал за это время 422 тысячи гривен.

Зарплата Сергея Шкарлета по месяцам:

июль (плюс 2 дня июня) – 41 тысяча 822 гривны,

август – 38 тысяч 20 гривен,

сентябрь – 40 тысяч 779 гривен,

октябрь – 84 тысячи 666 гривен,

ноябрь – 43 тысячи 43 гривны,

декабрь – 92 тысячи 169 гривен.

Кроме того, стало известно, что правительство назначило веру Рогову восьмой заместительницей министра образования и науки. Ранее она работала в Житомирской ОГА и возглавляла департамент образования и науки Киевской областной государственной администрации.

Что о ней известно и чье место она заняла – читайте в материале.

Повысят ли зарплаты учителям в школах и воспитателям в садиках? Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что воспитателям в детских садах в ближайшее время не стоит ждать увеличения зарплат. Поскольку на это нет средств.

В то же время учителя в школах получат рост заработных плат в следующем году почти на 30% – в июле 2021 года – на 20%, а в декабре – еще более на 8%.

Пробное ВНО-2021

Регистрация для участия в пробном ВНО в 2021 году начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Его стоимость будет отличаться по регионам и колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.

Из-за пандемии COVID-19 каждый участник сможет выбрать только один предмет. Но после него участники пробного ВНО смогут скачать тестовые тетради по всем учебным предметам и пройти тестирование дома. А определить свои результаты можно на специальном сервисе.

Проведение ВНО в 2021 году. За лучший результат сдачи внешнего независимого оценивания самые успешные ученики в Украине будут получать денежные премии. Общий бюджет программы премирования на год – 100 000 гривен. То есть 20 участников ВНО получат премии по 5000 гривен каждому по показателям в ВНО.

Также известно, что в 2021 году школьники с нарушением зрения смогут сдать ВНО с использованием заданий, которые будут напечатаны шрифтом Брайля. Тестирование проведут во время дополнительной сессии.

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Итоги года в МОН

В дошкольном образовании

В 2020 году Минобразования создало более 12 тысяч новых мест для дошкольников, одобрило базовый компонент дошкольного образования и ввело кампанию о важности дошкольного развития.

Также в этом году была упрощена работа и открытие детсадов. То есть теперь садики смогут привлекать компании для обеспечения питания и медицинского обслуживания, а также нанимать на работу не только педагогов. Больше об итогах 2020 года в дошкольном учреждении – читайте здесь.

В школьном образовании

В 2020 году МОН утвердило новый Государственный стандарт базового среднего образования, выделило свыше 5,2 миллиарда гривен субвенций на развитие школьной инфраструктуры, а также организовало безопасное обучение в школах в условиях карантина.

Кроме того, МОН удалось успешно провести ВНО 2020 в условиях карантина, создать телеуроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" (весной 2020 года) и запустить национальную онлайн-платформу ВШО.

В высшем образовании

В 2020 году в МОН приняли изменения в законе о высшем образовании, в частности относительно требований к руководителям вузов, лицензирования, дуального образования и соблюдения академической честности. Кроме того, начато пилотирование дуальной формы обучения.

Несмотря на трудности, которые были обусловлены распространением коронавируса, МОН удалось успешно провести вступительную кампанию. А поступающие с временно оккупированных территорий в этом году получили возможность поступления в любой университет,

– сказал Сергей Шкарлет.

Также Минобразования провело тестирование и анализ недостатков системы финансирования университетов и утвердили 70 новых компетентностных образовательных стандартов.