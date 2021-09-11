Обучение под звуки обстрелов: детям прифронтовых школ обустроили современные площадки

Школьники Первомайского учебно-воспитательного комплекса теперь развлекаются на новой площадке для воркаута. Такие установили еще в 7 школах прифронтовых населенных пунктов.

Представители Красного Креста помогли обустроить тренажерами и инвентарем территорию. Дети уже оценили новую площадку.

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"Раньше был асфальт, нечем было заняться. Сейчас очень красиво, весело, замечательно", – сказала ученица Первомайского УВК Эвелина Ильешенко.

Учебное заведение расположено в 20 километрах от оккупированного Донецка. До Песков оттуда – лишь 5. Активные обстрелы в городе были до 2017 года. И хотя теперь ситуация более спокойная, школу до сих пор приводят в надлежащий вид.

Были окна побиты, выдавлены были от взрывных волн. На третьем этаже осколки летели, этаж протекал полностью. Было холодно, мы не утеплялись,

– отметила директор Первомайского УВК Ирина Федорченко.

Сейчас в школе учатся 107 школьников. Это почти вдвое меньше, чем было 7 лет назад. Большинство родителей с детьми выехали в более безопасное место, как можно дальше от линии фронта.

"Конечно, опыт обучения у этих детей отличается от тех, которые живут в других уголках Украины. Мы были одними из первых организаций, которые оказывали помощь этой школе. Продолжаем сотрудничать с 2015 года", – сказала пресс-офицер международного комитета Красного Креста Каринэ Матевосян.

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Площадка есть и в Зализном

С помощью международного гуманитарного движения также проводились ремонтные работы в школе № 13 в Зализном. Там упал снаряд, а когда рассыпался, то повредил окна, мебель и стены.

После масштабных обстрелов пришлось восстанавливать здание, чтобы дети могли полноценно учиться. В отличие от Первомайского, там назвать ситуацию стабильно тихой не получится.

Мы пережили очень много горя. Даже утром, когда шла в школу, слышала выстрелы. Было страшно, тревожно. Однако спешат в школу, потому что здесь не только уютно, но и безопасно,

– заверила учительница начальных классов Ирина Перкалюк.

В школе несколько лет назад появился и кабинет психологической поддержки. Специалисты рассказывают детям о минной опасности и просто общаются. Педагоги рассказали, что к виду военной техники и выстрелам ученики привыкли.

"Когда проводят уроки то дети во время того, как движется техника, кричат: "Ирина Петровна, посмотрите, вон поехала такая машина". Они уже знают эту технику", – отметила Перкалюк.

Спортивная площадка, как и в Первомайске, также появилась там недавно. Сейчас это единственное подобное место во всем Зализном.