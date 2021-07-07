Обучение в онлайн-формате как must have для учащихся: кому оно подходит

Непрерывное обучение и самосовершенствование всегда в приоритете у тех людей, которые стремятся реализовать свой потенциал. И на сегодняшний день существует немало онлайн-форматов, которые помогают в этом. Речь идет о курсах, вебинарах, тренингах, мастер-классах и тому подобном.

Обучение в онлайне открывает широкий спектр возможностей не только для взрослых, но и для детей. Кто чаще всего отдает предпочтение формату онлайн-обучения и насколько этот выбор интересен детям – объяснили эксперты образовательного проекта "На Урок".

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Для анализа онлайн-обучения использовали статистические данные по курсам, которые на днях завершились в онлайн-школе. По словам экспертов, эти интерактивы в среднем прошли от начала до конца 73% зарегистрированных.

Какие курсы успешно завершили ученики, не пропустив ни одного занятия:

ВНО (математика) – 74% (11 класс).

ГИА – 65% (украинский язык) и 67% (математика).

Математика – 73% (6 класс), 71% (7 класс), 75% (10 класс).

Украинский язык – 86% (3 класс).

Эти показатели говорят о высокой заинтересованности школьников в занятиях онлайн. Кроме того, есть процент детей, которые по определенным причинам пропустили трансляции, и они смотрели потом запись.

Кому подходит онлайн-обучение

По мнению экспертов "На Урок", онлайн-обучение заинтересует любого: как тех детей, которые умеют грамотно планировать свое время и правильно расставлять приоритеты, так и тех, у кого есть проблемы с самодисциплиной и мотивацией.



Онлайн-обучение подходит многим / Фото Unsplash

Для успешного использования онлайн-обучения, каждому ребенку стоит серьезно отнестись к выбору удобного формата. Ведь кому-то импонируют индивидуальные, а кому-то – групповые занятия. Кто-то в восторге от постоянных дискуссий с учителем, а кто-то предпочитает лекции и письменное выполнение заданий.

Кто чаще всего присоединяется к трансляциям "На Урок":

Дети, которые стремятся усовершенствовать знания по определенной дисциплине. Например, пропустили какую-то из тем, после чего сложно разобраться в ней самостоятельно. Или ученики, которые хотят знать больше , чем предлагает школьная программа.

, чем предлагает школьная программа. Также онлайн-занятия – это настоящая находка и для детей с инвалидностью и учеников с осложнениями после COVID-19. Они могут создать для обучения комфортное рабочее место и смотреть трансляции в удобное для себя время.

Дети, которые живут за границей , но хотят учиться по украинской учебной программе. В онлайн-формате можно учиться из любого уголка мира.

, но хотят учиться по украинской учебной программе. В онлайн-формате можно учиться из любого уголка мира. Дети, которые во время дистанционки недостаточно хорошо усвоили учебный материал. Причиной могла стать плохая концентрация на теме урока или, например, ускоренное/неупорядоченное изучение того или иного материала.

Дети, которые в школе сталкиваются с буллингом. Если же ученик постоянно находится в стрессовом/подавленном состоянии, то первое, что его будет волновать во время занятий – мысли о том, почему его травят и чем он хуже других. В онлайн-формате эти дети лишены давления, что положительно на них влияет.

Эксперты уверяют, что обучение в интернете вполне может подойти всем ученикам. А вот результативность выбранного формата зависит не только от лекторов, но и от самодисциплины учеников.