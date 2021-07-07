Обучение в онлайне открывает широкий спектр возможностей не только для взрослых, но и для детей. Кто чаще всего отдает предпочтение формату онлайн-обучения и насколько этот выбор интересен детям – объяснили эксперты образовательного проекта "На Урок".
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Для анализа онлайн-обучения использовали статистические данные по курсам, которые на днях завершились в онлайн-школе. По словам экспертов, эти интерактивы в среднем прошли от начала до конца 73% зарегистрированных.
Какие курсы успешно завершили ученики, не пропустив ни одного занятия:
- ВНО (математика) – 74% (11 класс).
- ГИА – 65% (украинский язык) и 67% (математика).
- Математика – 73% (6 класс), 71% (7 класс), 75% (10 класс).
- Украинский язык – 86% (3 класс).
Эти показатели говорят о высокой заинтересованности школьников в занятиях онлайн. Кроме того, есть процент детей, которые по определенным причинам пропустили трансляции, и они смотрели потом запись.
Кому подходит онлайн-обучение
По мнению экспертов "На Урок", онлайн-обучение заинтересует любого: как тех детей, которые умеют грамотно планировать свое время и правильно расставлять приоритеты, так и тех, у кого есть проблемы с самодисциплиной и мотивацией.
Онлайн-обучение подходит многим / Фото Unsplash
Для успешного использования онлайн-обучения, каждому ребенку стоит серьезно отнестись к выбору удобного формата. Ведь кому-то импонируют индивидуальные, а кому-то – групповые занятия. Кто-то в восторге от постоянных дискуссий с учителем, а кто-то предпочитает лекции и письменное выполнение заданий.
Кто чаще всего присоединяется к трансляциям "На Урок":
- Дети, которые стремятся усовершенствовать знания по определенной дисциплине. Например, пропустили какую-то из тем, после чего сложно разобраться в ней самостоятельно. Или ученики, которые хотят знать больше, чем предлагает школьная программа.
- Также онлайн-занятия – это настоящая находка и для детей с инвалидностью и учеников с осложнениями после COVID-19. Они могут создать для обучения комфортное рабочее место и смотреть трансляции в удобное для себя время.
- Дети, которые живут за границей, но хотят учиться по украинской учебной программе. В онлайн-формате можно учиться из любого уголка мира.
- Дети, которые во время дистанционки недостаточно хорошо усвоили учебный материал. Причиной могла стать плохая концентрация на теме урока или, например, ускоренное/неупорядоченное изучение того или иного материала.
- Дети, которые в школе сталкиваются с буллингом. Если же ученик постоянно находится в стрессовом/подавленном состоянии, то первое, что его будет волновать во время занятий – мысли о том, почему его травят и чем он хуже других. В онлайн-формате эти дети лишены давления, что положительно на них влияет.
Эксперты уверяют, что обучение в интернете вполне может подойти всем ученикам. А вот результативность выбранного формата зависит не только от лекторов, но и от самодисциплины учеников.