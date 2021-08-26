Обучение одного школьника обходится государству в 25 тысяч гривен в год

Министерство финансов обнародовало данные о бюджетных расходах на школы в 2020 году. Выяснилось, что в среднем на обучение одного школьника потратили почти 25 тысяч гривен.

Всего Минфин проанализировал информацию о 13 500 школ. Там в 2020 году 347 тысяч учителей обучали 4 миллиона учеников.

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Общие расходы на эти школы составляли почти 100 миллиардов гривен. Эта сумма включает как средства образовательной субвенции на зарплаты учителей, так и средства местных бюджетов на содержание учреждений образования.

Замминистра финансов Роман Ермоличев говорит, что в селах средние расходы на одного учащегося составляют 35 тысяч гривен в год, что почти в полтора раза больше чем в среднем по городам (20 500 гривен).

Сколько тратили на учеников по областям

Наибольшие средние расходы на одного ученика в Луганской области – 30 200 гривен в год.

На втором месте Киев – 27 300 гривен в год.

На третьем месте Тернопольская область – 27 200 гривен в год.

Наименьшие средние расходы на ученика в 2020 году были в Харьковской (21,1 тысячи гривен), Донецкой (21,4 тысячи гривен) и Херсонской (21,5 тысячи гривен) областях.

Среди отдельных территориальных общин самые средние расходы на одного ученика в 2020 году были в Ташанской сельской территориальной общине Киевской области – 90 800 гривен в год.

А самые маленькие средние расходы в Таврийской городской территориальной общине Херсонской области – 5 400 гривен в год.

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К слову, в этом году собрать первоклассника с нуля в школу стоит около 10 тысяч гривен. Только школьные принадлежности обойдутся в 6 тысяч гривен, около 3 тысяч пойдет на одежду и спортивную форму. А собрать старшеклассника будет стоить 7 тысяч гривен. Детали – читайте в статье.

Добавим, что малообеспеченные многодетные семьи правительство решило поддержать – до школы на каждого ребенка выплатят по 2 тысячи денежной помощи.