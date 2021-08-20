Обучение не будут переносить: когда одесские школьники пойдут в школу

Ранее в Одесской ОГА предложили перенести начало учебного года на 20 сентября с целью продления туристического сезона. Однако городской совет эту идею отклонил и заявил, что дети пойдут в школу с 1 сентября.

Городской совет не поддержал идею облгосадминистрации о продлении каникул одесских школьников до 20 сентября.

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Чиновники ОГА заявляли, что продление туристического сезона может пополнить бюджет на почти 300 миллионов. По их словам, подобный опыт с "плавающими датами" работы школ уже используют в Болгарии, Грузии, Испании, Италии, Нидерландах, Румынии и США.

Однако в горсовете решили не переносить дату начала обучения, поэтому дети в Одессе пойдут в школу первого сентября.

В своем сообщении пресс-служба мэрии сослалась на положения закона об образовании.

Обучение начинается в День знаний – 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день,

– заявили там.

Эксперты добавляют, что даже если Кабмин поддержал бы такую идею областного совета, изменения не вступили бы в силу раньше 2022 – 2023 учебного года.

К слову, руководитель управления образования Юрий Кононенко заверил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. "Короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако, в принципе, быть линейке 1 сентября или нет – решает учебное заведение", – заявил он.

Эксперт добавил, что в современных условиях, если проводятся массовые мероприятия, надо учитывать социальную дистанцию и проанализировать, есть ли в этом необходимость с точки зрения эпидситуации.