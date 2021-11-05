Обучение в красных зонах должно продолжаться, – Кузин

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом многие школы отправили учащихся на каникулы или дистанционное обучение. В то же время в Минздраве уверяют, что решения местных ТЭБ и ЧС не должны противоречить требованиям постановления правительства, а обучение в красных зонах должно продолжаться.

Дистанционное обучение для 1 – 11 классов было введено в Киеве, Херсонской, Львовской и Сумской областях. В то же время детские сады работают в обычном режиме, если там есть 100% привитых работников.

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заверил, что решения областных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям не должны противоречить требованиям постановления №1236.

Так, вышеупомянутым постановлением утверждается список ограничений во время карантина. В частности, предполагается, что в красной зоне учебные заведения могут работать при наличии 100% вакцинированных работников.

"Однако в некоторых регионах с красным уровнем карантинных ограничений местные власти приняли решение перевести школы с 1 до 11 класса на дистанционный режим работы", – сообщил Кузин.

В Минздраве уже изучают вопросы полномочий областных комиссий ТЭБ и ЧС, то есть могут ли они принимать соответствующие решения.

По словам санврача, решения областных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить требованиям постановления №1236.

В ней предусмотрено, что в красной зоне разрешается работа учебных заведений при наличии 100% вакцинированных работников. Я считаю, что в областях должен продолжаться образовательный процесс,

– подчеркнул Кузин.

В КГГА объяснили, почему перевели всех школьников на дистанционку. Все потому, что сейчас в городе растут показатели заболеваемости детского населения. "Поэтому решение было профилактическим", – считает санврач.

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1654 ребенка. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 696 пациентов. В свою очередь выздоровели – 13 281 человек.

К слову, с 8 ноября учителей, отказавшихся вакцинироваться против COVID-19, будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Как это будет происходить и что делать директору школы читайте ответы на главные вопросы в статье.