На Ивано-Франковщине в "красную" зону попали три района и один город. Поэтому сейчас там запрещено посещать школы и садики. Как в городе Коломыя начнут обучение – читайте ниже.

На Прикарпатье город Коломыя с 24 августа вошел в "красный" уровень эпидемиологической опасности. Действовать он будет предварительно до 6 сентября, а затем эксперты пересмотрят ситуацию и обнародуют новое разделение Украины на регионы, передает "Укринформ".

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Поэтому, как сообщил Коломыйский городской глава Игорь Слюзар, город хочет начать обучение в школах с 7 сентября в обычном режиме.

Стараемся согласовать с Департаментом образования начало учебного года с 7 сентября. Мы спланировали в больших школах обучение по двухсменному графику работы, сократили уроки до 30 минут. Мы бы хотели начать учебный год не дистанционно,

– отметил Слюзар.

По его словам, обучение в первых классах невозможно наладить дистанционно, потому что учитель не знаком с детьми.

Слюзар добавил, что школы в селах Коломыйского ОТО, которые находятся в "оранжевой" зоне, начнут обучение в обычном режиме с 1 сентября.

Мэр надеется, что Коломыя быстро выйдет из "красной" зоны. Несмотря на это, в городе уже закрыли 11 детсадов и остановили общественный транспорт.

Как будет происходить обучение в Городенкивском, Косовском и Тисменицком районах пока неизвестно. Но, поскольку посещать школы запрещено в "красных" зонах, то вероятно в дистанционном формате. Зато в самом Ивано-Франковске школы возобновят работу в обычном режиме с 1 сентября.

Отметим, что по состоянию на 25 августа в Коломые лабораторно подтвержден 341 случай заболевания COVID-19 за последние сутки – 13 случаев.

Какие школы могут не открыться с 1 сентября

Добавим, с 24 августа в "красный" уровень эпидемиологической опасности вошли 14 городов и районов:

город Коломыя Ивано-Франковской области;

Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог Ровненской области;

Костопольский, Радивиловский и Ровненский районы Ровненской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский районы Черновицкой области.

Известно, что в Черновцах с 24 августа по 7 сентября приостановят свою работу все государственные детские сады, а обучение в школах начнется дистанционно.