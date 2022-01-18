Обучение в колледже: кто может поступить и можно ли учиться сразу на двух специальностях

Прием на обучение в колледж происходит на основе вступительных экзаменов и конкурса. Кто может поступить и учиться бесплатно и можно ли учиться сразу на двух специальностях – читайте в статье.

В соответствии с действующими условиями приема на обучение в учреждения профессионального образования, прием на обучение происходит на специальности, как и в вузах.

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Учебное заведение получает статус учреждения профессионального высшего образования, если оно имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального образования и такая деятельность является для него основной.

Есть три типа учреждений профессионального образования:

профессиональный колледж;

военный колледж сержантского состава;

профессиональный колледж со специфическими условиями обучения.

Кто может поступить в колледж

На обучение для получения профессионального образования принимаются:

Лица, получившие базовое общее среднее образование (9 классов). Они поступают для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра по дуальной форме обучения.

Лица, получившие полное среднее образование или профильное среднее образование, независимо от полученного профиля.

Лица, которые получили образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего.

Лица, которые получили образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста или образовательно-профессиональный степени профессионального младшего бакалавра.

Лица, получившие степень высшего образования.

Можно ли получить профессиональное высшее образование по другой специальности? Получить образование в колледже по другой специальности могут лица, которые получили ранее такой образовательный уровень или имеющие полное общее среднее образование и получают образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра не менее одного года.

Кто имеет право поступить на бюджет

Право бесплатно получать профессиональное высшее образование в колледжах на конкурсной основе имеют украинцы, если они не получили профессиональное высшее образование или образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста в течение восьми предыдущих лет за средства государственного или местного бюджета.

Те лица, которые получили полное среднее образование за бюджетные средства, могут поступать в колледж только на контракт.

Право на получение профессионального образования за средства бюджета имеют и определенные категории иностранцев:

иностранцы и лица без гражданства, а также зарубежные (то есть этнические) украинцы, которые постоянно проживают в Украине;

лица, признанные беженцами;

лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Можно ли поступить сразу на второй курс

Поступающих принимают на обучение на первый курс по общему правилу. Однако отдельные категории лиц имеют возможность поступить сразу на второй или старшие курсы.

Так, могут принимать на второй (третий) курс или на первый курс (с сокращенным сроком обучения) лиц, которые получили полное общее среднее образование или образовательно-квалификационный уровень квалифицированного рабочего.

Также имеют возможность поступать и на первый курс (в частности с сокращенным сроком обучения), и на второй или старшие курсы те лица, которые хотят получить профессиональное высшее образование по другой специальности.

Можно ли учиться сразу на нескольких специальностях

Лица, обучающиеся в учреждениях, предоставляющих профессиональное высшее образование, имеют право на получение образования:

одновременно по нескольким образовательно-профессиональным программам (то есть по разным специальностям) в колледже;

в нескольких учреждениях профессионального высшего образования по разным формам получения образования (например, по дневной и заочной).

Не допускается одновременное обучение на бюджете по двум или более специальностям. То есть безвозмездно можно получить только одно образование.

Сроки вступительной кампании в колледж в 2022

с 23 июня начинается регистрация е-кабинетов поступающих;

с 30 июня по 13 июля – прием заявлений и документов;

с 14 по 24 июля – проходят вступительные экзамены, творческие конкурсы, собеседования;

не позднее 31 августа – прием документов на контракт;

до 26 июля – обнародование рейтинговых списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению;

до 28 июля – выполнение требований для зачисления (подача оригиналов документов);

позже 30 июля – зачисление на бюджет.

К слову, в Украине с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов вузов и колледжей в 1,5 раза, для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Какими будут стипендии – читайте в статье.