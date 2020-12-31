Обучение на каникулах: подборка интересных и полезных лекций для учителей
Учителя через несколько дней будут иметь минимум две недели зимних каникул. И за это время можно послушать несколько полезных лекций, которые расширят круг осведомленности о системе образования. В частности, тему об оценке на ГИА и сертификации педагогов.
Лекции доступны 24/7 на ютуб-канале Украинского центра оценивания качества образования. Их подготовили эксперты в рамках сотрудничества с областными институтами последипломного педагогического образования и академиями непрерывного образования, сообщает пресс-служба ведомства.
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Среди тем – внешнее независимое оценивание и государственная итоговая аттестация, сертификация педагогов, шкалирования результатов и подходы к интерпретации результатов различных образовательных оценок.
6 интересных и полезных лекций для учителей
ВНО и ГИА: сущность оценок и различия между ними
С этой лекции учитель узнает:
- является ли ГИА тем же, что и ВНО;
- какие существуют аналоги выпускных и вступительных экзаменов в других странах;
- какие задания предлагают участникам тестирования при матуральных и абитуральних экзаменах.
Смотрите видеолекцию о ВНО и ГИА:
ВНО: традиции и новации
На этой лекции эксперты рассказали о традициях и новациях ВНО, в частности объяснили:
- что такое ВНО;
- какие особенности ВНО-2021;
- в чем его двойная функция;
- как проходило становление и развитие системы внешнего независимого оценивания в Украине;
- почему разработка тестовых заданий и определение результатов тестирования – длительные по времени процессы;
- что означает оценка по шкале 100-200 баллов.
Смотрите видеолекцию о ВНО:
ГНА: текущее состояние и перспективы
Третья лекция посвящена особенностям государственной итоговой аттестации в Украине. Изучая эту тему, станет известно
- когда было введено ГНА в форме ВНО и каковы ее обязательные предметы;
- по какому принципу определяют результат ГНА в форме ВНО;
- какой будет ГНА в 2021 году;
- на каких этапах образования предусмотрено проведение ГНА с использованием отдельных элементов ВНО.
Смотрите видеолекцию о ГНА:
Шкалирование результатов ВНО
Эта лекция поможет учителям овладеть базовыми понятиями шкалирования результатов, научиться различать шкалы, проценты и процентили.
А также педагоги могут узнать ответы на часто задаваемые вопросы, в частности: зачем вообще нужно шкалирование результатов ВНО? Почему пороговый балл "сдал/не сдал" определяют после тестирования? Почему таблицы перевода тестовых баллов в шкалировании ежегодно разные?
Смотрите видеолекцию о шкалировании результатов ВНО:
Сертификация учителей: независимое тестирование
Уже второй год продолжается пилотный проект сертификации учителей, одним из этапов которого является независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей. Сейчас это касается пока только учителей начальной школы.
Добавим, что успешное прохождение сертификации может быть засчитано как аттестация и позволяет присвоить учителю соответствующую квалификацию и звание.
Смотрите видеолекцию о сертификации учителей:
Стратегия образовательных оценок в Украине
Уже через год-два школы почувствуют изменения – по-новому будут проходить выпускные экзамены. Во время лекции эксперты рассмотрят следующие вопросы:
- оценивание на этапе окончания получения начального образования;
- оценивание на этапе окончания получения базового среднего образования;
- оценивание на этапе окончания получения профильного среднего образования;
- система национальных и международных исследований качества образования;
- общегосударственная электронная школа (э-НУШ)
- профориентационное тестирование на этапе окончания получения базового среднего образования.
Смотрите видеолекцию о стратегии оценивания в школе:
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