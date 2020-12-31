Учителя через несколько дней будут иметь минимум две недели зимних каникул. И за это время можно послушать несколько полезных лекций, которые расширят круг осведомленности о системе образования. В частности, тему об оценке на ГИА и сертификации педагогов.

Лекции доступны 24/7 на ютуб-канале Украинского центра оценивания качества образования. Их подготовили эксперты в рамках сотрудничества с областными институтами последипломного педагогического образования и академиями непрерывного образования, сообщает пресс-служба ведомства.

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Среди тем – внешнее независимое оценивание и государственная итоговая аттестация, сертификация педагогов, шкалирования результатов и подходы к интерпретации результатов различных образовательных оценок.

6 интересных и полезных лекций для учителей

ВНО и ГИА: сущность оценок и различия между ними

С этой лекции учитель узнает:

является ли ГИА тем же, что и ВНО;

какие существуют аналоги выпускных и вступительных экзаменов в других странах;

какие задания предлагают участникам тестирования при матуральных и абитуральних экзаменах.

Смотрите видеолекцию о ВНО и ГИА:

ВНО: традиции и новации

На этой лекции эксперты рассказали о традициях и новациях ВНО, в частности объяснили:

что такое ВНО;

какие особенности ВНО-2021;

в чем его двойная функция;

как проходило становление и развитие системы внешнего независимого оценивания в Украине;

почему разработка тестовых заданий и определение результатов тестирования – длительные по времени процессы;

что означает оценка по шкале 100-200 баллов.

Смотрите видеолекцию о ВНО:

ГНА: текущее состояние и перспективы

Третья лекция посвящена особенностям государственной итоговой аттестации в Украине. Изучая эту тему, станет известно

когда было введено ГНА в форме ВНО и каковы ее обязательные предметы;

по какому принципу определяют результат ГНА в форме ВНО;

какой будет ГНА в 2021 году;

на каких этапах образования предусмотрено проведение ГНА с использованием отдельных элементов ВНО.

Смотрите видеолекцию о ГНА:

Шкалирование результатов ВНО

Эта лекция поможет учителям овладеть базовыми понятиями шкалирования результатов, научиться различать шкалы, проценты и процентили.

А также педагоги могут узнать ответы на часто задаваемые вопросы, в частности: зачем вообще нужно шкалирование результатов ВНО? Почему пороговый балл "сдал/не сдал" определяют после тестирования? Почему таблицы перевода тестовых баллов в шкалировании ежегодно разные?

Смотрите видеолекцию о шкалировании результатов ВНО:

Сертификация учителей: независимое тестирование

Уже второй год продолжается пилотный проект сертификации учителей, одним из этапов которого является независимое тестирование профессиональных знаний и умений учителей. Сейчас это касается пока только учителей начальной школы.

Добавим, что успешное прохождение сертификации может быть засчитано как аттестация и позволяет присвоить учителю соответствующую квалификацию и звание.

Смотрите видеолекцию о сертификации учителей:

Стратегия образовательных оценок в Украине

Уже через год-два школы почувствуют изменения – по-новому будут проходить выпускные экзамены. Во время лекции эксперты рассмотрят следующие вопросы:

оценивание на этапе окончания получения начального образования;

оценивание на этапе окончания получения базового среднего образования;

оценивание на этапе окончания получения профильного среднего образования;

система национальных и международных исследований качества образования;

общегосударственная электронная школа (э-НУШ)

профориентационное тестирование на этапе окончания получения базового среднего образования.

Смотрите видеолекцию о стратегии оценивания в школе: