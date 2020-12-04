Как будут обучать детей в школах во время локдауна: объяснение КГГА
В Украине с января 2021 года планируют ввести жесткий карантин. Поэтому школам могут ввести дистанционное обучение. Как будут работать школы при лондауне – читайте в материале.
Как будут работать школы при локдауне
Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян рассказала "Общественному радио", что школы Киева готовы к возможному локдауну.
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В ведомстве рассматривают два варианта работы школ во время лондауна.
Если мы зайдем в локдаун, который предположительно продлится до 23 января, то все учебные заведения закроются. Так, если каникулы завершатся 11 января, то первая неделя обучения начнется дистанционно,
– заявила Фиданян.
Она добавила, что в Киеве школы готовы к карантину. В КГГА расписали шаги в регламенте департамента образования по восстановлению обучения после длительного карантина.
Елена Фиданян заверила, что ситуация в городе действительно контролируется, ведь учебные заведения проверяют ежедневно.
В первом полугодии значительное внимание было приковано к первоклассникам, а во втором – нужно уделить больше времени выпускникам, потому что у них ВНО,
– уверяет директор Департамента образования.
Как в школах будут проводить новогодние мероприятия
Елена Фиданян заверила, что руководители школ и садиков уже получили рекомендации по проведению праздничных активностей.
Мы настойчиво рекомендовали руководителям образовательных учреждений проводить праздничные мероприятия исключительно в пределах одного коллектива. Ни родителей, ни посторонних аниматоров мы рекомендуем не допускать,
– подчеркнула она.
Директор Департамента образования и науки заверила, что после проведения праздничного мероприятия актовый или спортивный зал обязательно нужно проветрить и продезинфицировать.
Кроме того, Фиданян заверила, что открытое письмо с просьбой не настаивать на организации праздников получили и родители, потому что чаще всего это их инициатива, отметила Елена Фиданян.
К слову, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что если дойдет до жестких мер, будут закрывать все – садики, школы и метро.
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