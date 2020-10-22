Правительство приняло изменения в постановление о продолжительности обучения в школах для детей с особыми образовательными потребностями, которые позволяют увеличить продолжительность обучения таких детей в соответствии с индивидуальными потребностями.

Дети с ООП смогут продлить обучение в школе в случае необходимости всего на два года, передает пресс-служба МОН.

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В частности, такие дети смогут начинать обучение с другого возраста, а продолжительность их обучения в начальной и базовой школе может быть продлена с дополнением программы коррекционно-развивающей составляющей.

Потребность в продлении обучения будет определяться экспертами не позднее чем за полгода до завершения обучения и подтверждаться инклюзивно-ресурсным центром.

На основании этого заключения и заявления родителей ребенка решение о продлении продолжительности обучения будет приниматься педагогическим советом и вводиться в действие приказом директора.

К слову, ранее в МОН рассказали, что в Украине в 6500 школах есть инклюзивные классы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями. Всего таких классов насчитывается более 18 тысяч.