Среди украинцев растет интерес к возможности начинать обучение в школах с 5 лет. Многие страны используют такую систему, однако Украине следует учесть особенности именно украинской школы.

В обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения в школах Украины, написал в телеграмме временный глава Министерства образования Сергей Шкарлет.

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По словам главы министерства, к обсуждению присоединились детские психологи, педагоги, ряд политиков и представители СМИ. По его мнению, такая активность в очередной раз подтверждает запрос общества, в частности, и родителей школьников, на то, чтобы среднее образование в Украине соответствовало лучшим практикам мира, а также было комфортным, интересным и результативным для учеников.

"Соглашаюсь, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса также должны быть абсолютно разные подходы", – отметил Шкарлет.

И уточнил, что речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. В то же время обсуждают новые формы получения знаний приобретения компетентностей с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ.

Украине нужно учесть особенности украинской школы. Надеюсь на плодотворное обсуждение. Процесс обработки предложений будет ли быстрым, но точно не будет односторонним,

- подытожил глава МОН.

И добавил, что приоритет Министерства – интересы детей.

Справка. Сейчас многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такое практикуют в США, Великобритании, Нидерландах.