В Украине продолжают обсуждать вопросы обучения с 5 лет. Так, образовательный омбудсмен уверяет, что обучение в таком раннем возрасте требует разработки специальных образовательных программ и переквалификации педагогов.

Ведь 5-летнее и 6-летнее обучение – это две совершенно разные возрастные группы детей, и работа с ними требует разного подхода. "Кроме того, организовать школьное обучение в игровой форме для детей 5 лет проблематично", написал в фейсбуке образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Это требует не только разработки специальных образовательных программ и переквалификации учителей начальных классов, но и переоборудования образовательного пространства, которое должно соответствовать возрастным и психологическим особенностям ребенка.

В каком возрасте детям лучше начинать обучение в школе – это тема постоянных дискуссий среди родителей, педагогов, психологов и представителей органов власти, которые формируют образовательную политику в разных странах мира,

– отмечает господин Горбачев.

Однако вопрос, сколько лет учиться, уже не рассматривается в большинстве стран мира. К примеру, в странах Европы обучение в школе продолжается преимущественно 12 лет (в 18 странах), в 17 странах – 13 лет, а в 2 странах – 14.

Готовы ли 5-летние дети к школе

Команда образовательного омбудсмена провела исследование готовности детей к школе. Результаты исследования:

Мотивационная готовность

Детей 6-летнего возраста обучение привлекает как серьезная содержательная деятельность, приводящая к определенному результату.

В то же время дети 5-летнего возраста проявляют стремление к школе только ради внешних атрибутов (т.е. их привлекает само помещение школы, предметы школьного интерьера и т.д.), что свидетельствует об их неготовности к обучению.

Интеллектуальная готовность

Среди опрошенных детей высокий уровень интеллектуальной готовности к обучению в школе продемонстрировали 73% 6-летних детей и только 14% детей 5-летнего возраста. Средний уровень показали 27% детей 6-ти лет и 72% детей 5-ти лет.

Эмоционально-волевая готовность

Дети 6-летнего возраста способны уменьшить импульсивность реакций и могут длительное время выполнять не очень привлекательное задание. В то же время у детей 5-летнего возраста нет волевой регуляции поведения, что свидетельствует об их неготовности к обучению в школе.

Психологическая готовность

Высокий уровень этой готовности показали 59% 6-летних детей, а среди 5-летних детей – только 5%. Средний уровень у 41% 6-леток и 76% 5-леток. Также 19% 5-леток продемонстрировали низкую психологическую готовность.

Итак, образовательный омбудсмен утверждает, что дети 6-летнего возраста имеют большую готовность к школе чем 5-летние.

Что известно об идее Шкарлета относительно обучения с 5 лет и что об этом думают эксперты и психологи – читайте в материале.