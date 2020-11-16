Не все дети Индии имеют компьютеры и доступ к интернету дома, поэтому не могут учиться дистанционно. Поэтому, в стране появилась инициатива Village Learning Circles, благодаря ученики проводят уроки для младших детей.

Издание "Новая украинская школа" узнали больше об этой инициативе и собрали самые интересные факты о таком формате обучения.

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Инициатива, чтобы ученики проводили уроки для младших школьников, появилась во время карантина, когда в Телангане (штат в Индии) закрыли школы, но разрешалось собрание небольших групп. Всего за этих пол года почти 6 тысяч учеников работали учителями. На это согласились учащиеся интернатов, которые имеют риски остаться без обучения.

Учащиеся проводят уроки в любых доступных местах: дома, в церквях, общественных центрах и даже на полях. На каждом уроке присутствует группа детей, которая состоит из 5 – 15 учеников. Уроки длятся по 2 или 3 часа в день по расписанию. Кроме обычных занятий, ученики также проводят викторины, пишут эссе, устраивают художественные соревнования и организуют кружки.

Учащиеся, посещающие такие уроки, строго соблюдают карантинные ограничения: носят маски, моют руки с мылом и обрабатывают их антисептиком, сохраняют дистанцию.

Зато учителя удаленно наблюдают за уроками и дают ученикам, которые проводят занятия, советы по учебным методам, задачам и проектной работе учитывая способности учеников.

Так, более 10 тысяч таких инициатив в школах появились в Телангане до июля 2020. К обучению были привлечены более 50 тысяч учеников. Двое лидеров, которые лучше всего проводили такие уроки, получили в качестве награды за свою работу смартфоны.

Добавим, что в июле появилось предложение проводить уроки вместе со спортом. Так, ученики смогут еще учиться аэробике, йоге, боевым искусствам, гимнастике и тому подобное.