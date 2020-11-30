Педагоги активно обсуждают идею временного главы МОН Сергея Шкарлета об обучении в школе с 5 лет. Однако эксперты уверяют, что такое образование не будет школой в классическом понимании этого слова.

Переходный период между садиком и школой

"Это не та школа, о которой мы говорим. Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой", – объяснила член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина изданию "Обозреватель".

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По ее словам, в Раде начали обсуждать вопрос 12-летней школы. "Дети, идущие в школу в возрасте 6 лет, будут заканчивать ее в 18 лет, а те, кто в возрасте 7 лет – в 19 лет. Мы дискутируем, есть ли в этом проблема, и анализируем опыт других стран", – рассказала Гришина.

Она уверяет, что большинство европейских стран работает именно по такой системе. Однако, если в Украине будет принято решение о пятилетних школьниках, то, как уверяет Гришина, это не будет так, что 5-летний ребенок наденет школьную форму, возьмет рюкзак и пойдет в школу.

Обучение с 5 лет – это украденный год в детсада

В то же время экс-министр Лилия Гриневич заверяет, что обучение с пяти лет в школе – это украденный год в детсада.

"Многие родители против 12-летней системы образования, потому что думают, что дети будут сидеть в той же школе, которая существует и сейчас. Однако НУШ меняет подходы к обучению в целом и основная ее цель – это приобретение учащимися компетенций, необходимых для их жизни и реализации" , – считает Гриневич.

Она отмечает, что в 6 лет ребенок готов к обучению, а в 18 – к сознательному выбору в жизни. А в разговоре о начале обучения с 5 лет есть цель прекратить разговоры об обучении в 18 лет и при этом показать, что у нас есть 12-летнее образование.

Но на самом деле, мы таким образом ломаем подходы к начальному образованию, искусственно заходя в дошкольное и называя это школой. Да, мы воруем у детей год обязательного образования, которое готовит их к жизни и успешной самореализации,

– уверена Гриневич.

Что известно об идее Шкарлета по обучению с 5 лет

Сергей Шкарлет заявил о том, что отказ от 12-летнего школьного образования – это фейк, а детям стоит начинать обучение с пяти лет.

"В некоторых странах ЕС обучения начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты НУШ, и обсудить на педсоветах и с родителями". – говорит Шкарлет.

Однако, эта идея вызвала в украинцев достаточно неоднозначную реакцию, а педагоги не считают ее удачной.

Мнения экспертов об обучении с 5 лет в школах – читайте по ссылке.