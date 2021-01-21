24 канал собрал главные новости этой недели в сфере образования. Читайте о том, каким будет обучение в школах после локдауна, какие скандалы возникали и на сколько увеличится зарплата учителей в 2021 году. Все самые интересные события, которые произошли за неделю -–с 18 по 22 января – в украинском образовании.

Учеба после локдауна

Министр образования и науки заявил, что после завершения локдауна ученики начальных и выпускных 9-х и 11-х классов, которые в этом году сдают ГНА и ВНО, вернутся к очной или смешанной форме обучения, сообщает 24 канал.

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"Есть намерения также восстановить полноформатное или смешанное обучение для школьников других классов. Сейчас идут консультации с министром здравоохранения", – сказал Сергей Шкарлет.

Кроме того, Шкарлет заверил, что после 24 января в Украине будет действовать адаптивный карантин, и в этот период школы будут выходить на обучение в зависимости от уровня эпидемической ситуации в регионе.

То есть школы в некоторых регионах с большим количеством случаев заболевания COVID-19 могут остаться закрытыми для учеников. В то же время смешанная форма обучения применяется, если в классе более 50% детей заболели. Тогда они переходят на самоизоляцию и дистанционный режим,

– заявил глава МОН.

Добавим, что в Киеве ситуация с коронавирусом позволяет возобновить обучение в школах всем ученикам с понедельника, 25 января. Однако окончательное решение городские власти примут 22 января.

А Виталий Кличко уверяет, что планирует с 25 января восстановить очное обучение во всех школах столицы. Но с 25 января за парты сядут ученики начальных и выпускных классов. Больше об этом – читайте здесь.

А как будут учиться студенты и ученики в профтехов и колледжей? При благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты учреждений профессионального-технического, предвысшего и высшего образования с 24 января будут продолжать обучение очно или в смешанном формате.

Однако высшие учебные заведения, имея автономию и учитывая эпидситуацию в каждом регионе, самостоятельно будут решать, когда и в каком форме организовывать обучение,

– заявили в МОН.

К слову, правительства 20 января приняло постановление о проведении медицинского обслуживания учеников. Соответственно, во время учебы школьники должны быть обеспечены постоянным мониторингом состояния здоровья.

Отныне каждая школа должна иметь в штате медицинского работника. А в случае отсутствия в школе медицинского работника, можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медобслуживании.

Увеличение зарплат учителей в 2021

Правительство наконец приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получат на 20% большую зарплату. В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%.

В постановлении Кабмина указано, что ставки зарплат учителей с 1 января 2021 года рассчитываются, исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда – 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 – 2 893 гривен.



Ставки зарплат учителей в 2020 и 2021 годах / Фото Профсоюз работников образования

На сколько увеличатся зарплаты педагогов:

ставка молодого учителя без категории и стажа работы с января 2021 составит 4 тысячи 859 гривен, с декабря – 5 тысяч 265 гривен.

ставка учителя I категории с января 2021 увеличится до 6 тысяч 61 гривны, а с декабря 2021 – до 6 тысяч 567 гривен.

ставка учителя высшей категории с января 2021 поднимется до 6 тысяч 461 гривны, а с декабря 2021 – до 7 тысяч 1 гривны.

Также остаются надбавки за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей – 10%), престижность труда (5-30%) и другие доплаты (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.).

В Министерстве финансов добавили, что в Государственном бюджете на 2021 год на оплату труда учителей предусмотрено почти 100 миллиардов гривен, а это на 18,7 миллиарда больше чем в 2020 году. Так, из этих средств зарплату получат более 400 тысяч учителей.

Языковой закон

16 января вступила в силу новая статья закона об украинском языке, которая влияет и на образовательную сферу. Норма предусматривает изменения в проведении некоторых учебных процессов страны, а за невыполнение нарушителей ждут штрафы.

В частности, на государственном языке должно осуществляться образование любых форм и уровней: очное, заочное, дистанционное, сетевое, экспертное, семейное и др.

Соответствено, украинский язык должны использовать во время предоставления таких образовательных услуг:

обучении в саду, школе, колледжах, Профтех, институтах и ​​вузах, а также в учебных заведениях военных лицеев и академий, тюремных школ и тому подобное;

получение дополнительных знаний и навыков, переподготовки, повышения квалификации и получения новой профессии;

в сфере спорта и отдыха, включая услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров и лагерей спортивного обучения;

в сфере культуры, в частности в обучении искусствам, хореографии, музыки, театрального дела в различных школах, студиях и классах;

в других формах образования, таких как компьютерное, религиозное обучение и изучение иностранных языков;

в вспомогательной учебной деятельности: в заведениях, которые поддерживают образовательный процесс или консультируют по вопросам образования.

Как будут наказывать за невыполнение закона? Сначала субъекту хозяйствования объявляют предупреждение и составляют протокол. Предприятие обязано устранить нарушение в течение 30 дней. Если статья нарушается повторно, грозит штраф от 5100 до 6800 гривен.



Как действовать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала

Красные дипломы в вузах

Минобразования проинформировало об утверждении форм документов о высшем образовании. Так, министр образования Сергей Шкарлет подписал приказ о новых формах дипломов для бакалавров и магистров. Это означало, что с 1 января 2021 "красных" дипломов о высшем образовании больше не будет.

В МОН заявили, что в разных вузах системы оценки тоже отличаются. Поэтому смысла в одинаковых дипломах нет. В то же время проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает, что такая ценность этого документа об образовании является пережитком времен СССР.

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Эксперты уверяют, что сейчас оценки в дипломе – едва ли не последнее, на что обращает внимание работодатель, когда нанимает вчерашнего студента. Единственное, в чем может помочь красный диплом – несколько рассказать работодателю о характере его владельца, но решающим он точно не является.

Однако впоследствии в МОН объяснили, что высшие учебные заведения могут указывать информацию об особых достижениях выпускников в приложении к диплому. Также требования к присуждению награды ВУЗы определяют самостоятельно.

Скандалы в школах

Буллинг 13-летней школьницы из-за интимных фото

В Херсонской области интимные фото 13-летней ученицы попали в школьный чат, и это повлекло травлю со стороны одноклассников. В конце концов девочка заперлась в себе и отказалась посещать школу.

Дети создали в соцсети общий ученический чат, где унижали девочку. Во время проверки факт кибербуллинга школьницы в мессенджере подтвердился. В отношении родителей несовершеннолетних обидчиц полицейские составили административные протоколы. Детали – по ссылке.

Учительница "выгнала" ученика с онлайн-урок

В Днепре учительница отсоединила ученика от онлайн-урока из-за того, что он не хотел включать камеру и показывать свое лицо. В сети уже возник скандал, ведь не все поддерживают дистанционное обучение.



Учительница отсоединила ученика от онлайн-урока / Скриншот поста

В комментариях пользователи высказывали свое мнение. Кто-то обвинял систему образования и учителя, а некоторые стали на защиту. Подробности – по ссылке.

Систематический буллинг в школе Харькова

В поселке Новая Водолага на Харьковщине суд оштрафовал мать 10-летнего хулигана. Юноша систематически оскорблял и унижал одноклассников, а также применял физическую силу.

Еще в ноябре 2020 года в отделение полиции обратился директор лицея. Он сообщил о буллинге одноклассников учеником 5 класса. С такой жалобой к директору пришли родители двух детей.

Полицейские составили протокол на 46-летнюю мать школьника и решили привлечь к административной ответственности. Также она вынуждена заплатить штраф в размере 850 гривен.

Курсы для учеников и студентов

STEM-курсы для учениц

Образовательный проект STEM is FEM объявил старт отборочного тура для девушек на бесплатное участие в модуле "Компьютерная наука". Школьницы смогут на два дня окунуться в одну из самых современных отраслей Украины и мира. Обучение будет проводиться 20 и 21 февраля в режиме онлайн.

В рамках модуля будет происходить следующее:

мотивирующие лекции;

встречи с женщинами, которые достигли успехов в своей карьере;

интересные воркшопы;

творческие задания;

розыгрыш подарков.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и ответить на 4 вопроса. Если вы будете отобраны, на электронный почтовый ящик пришлют письмо с приглашением. Участие в модуле полностью бесплатное.

Студентов приглашают на обучение в США по программе обмена

Государственный департамент США приглашает студентов-бакалавров, обучающихся на 1 и 2 курсах в украинских вузах, принять участие в открытом конкурсе на программу обмена с компонентом "STEM и предпринимательство".

Программа обмена в США начнется с января 2022 года. Финалисты не могут влиять на даты или откладывать участие в программе на более поздний срок.

Кто может принять участие