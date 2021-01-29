Министр образования Сергей Шкарлет опроверг фейк, который распространяют пророссийские каналы, о том, что в этом году в 10 – 11 классы могут попасть не все ученики после окончания 9 класса.

Источник: 24 канал

Министр образования выступил во время заседания Верховной Рады 29 января, где опроверг очередной фейк об образовании старшеклассников.

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Шкарлет заявил, что действительно распространяют слухи, что не все школьники смогут продолжить обучение и пойти в 10-11 классы.

Основные критерии для школьников – это качество и доступность. И здесь есть некоторые моменты, которые нужно подправить. Но каждый ребенок, который хочет продолжить обучение в 10 – 11 (12) классе, будет учиться в этих старших классах,

– отметил министр.

Добавим, что МОН предлагает трансформацию образования с 2027 года. По словам Шкарлета, эти изменения будут предусматривать отмену ограничений полномочий сельских, поселковых и местных советов.

"Важно сохранить нынешнюю сеть учебных заведений, которая сегодня обеспечивает получение дошкольного и полного общего среднего образования на всех ее уровнях. Хочу заверить, что каждый ребенок, который пожелает учиться в 10-11 классах, получит такую возможность", – написал министр в телеграме.

Какова позиция МОН относительно обучения в 10-11 классах? В Минобразования заявили, что ни один выпускник 9-х классов не будет лишен права на продолжение обучения в 10-11 классах. Так, в 10-е классы в 2021 году будут зачислены учащиеся после издания приказа о переводе учеников 9-х классов этой же школы, которые не хотят прекращать обучение и не были отчислены или переведены в другое учреждение образования.