Учеба с 1 сентября: каких изменений ждать школьникам и будет ли дистанционка

Уже вскоре ученики вернутся в школы. В МОН планируют начать учебный год в обычном режиме, но все будет зависеть от эпидемической ситуации. Каких изменений ждать школьникам и будет ли дистанционка – читайте в статье.

Основатель Всеукраинской образовательной компании Setstud Александр Кондратюк рассказал об изменениях в обучении и вызовах в 2021/2022 учебном году, а также будет ли дистанционка с 1 сентября.

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Изменения в обучении

Обязательные ГИА и платное ВНО

Выпускники будут иметь перечень обязательных ГИА в форме ВНО. Так, одиннадцатиклассников ждут два экзамена по украинскому языку (на выбор ВНО по языку и литературе или только по языку) и математике (от уровня стандарт до профильного), история Украины или английский, а также предмет на выбор.

Напомним, что начальная и средняя школы теперь тоже будут сдавать экзамены, утвержденные МОН.

Обязательные предметы для ГИА в 4 классе:

Украинский язык (оценивание результатов по украинскому языку и чтению).

Математика.

Язык национального меньшинства или язык коренного народа (для учащихся школ, где ведется преподавание на таком языке или он входит в программу обучения).

Обязательные предметы для ГИА в 9 классе:

Украинский язык.

Математика.

Один из учебных предметов из списка: биология, всемирная история, география, литература, иностранный язык, информатика, история, основы правоведения, украинская литература, физика, химия, язык нацменьшинства или коренного народа.

Есть и другая новация ВНО – теперь за свой счет абитуриенты смогут сдать любое количество предметов. Это придаст абитуриенту уверенность во время вступительной кампании.

Новое оценивание учащихся

Еще одно нововведение для начальной школы: новые рекомендации оценивания учащихся 1 – 4 классов. На смену традиционным баллам придет вербальная система. Теперь ученикам будут разъяснять уровень подготовки.

В то же время уровневые оценки в Минобразования предлагают использовать как один из вариантов оценивания (и только в 3 – 4 классах). Так, уровень знаний будут обозначать буквами:

П – начальный,

С – средний,

Д – достаточный,

В – высокий.

Как видим, определенные изменения будут, но они глобально не повлияют на нынешний учебный процесс.

Новые методы и правила

МОН презентовало модельную программу по физической культуре для учащихся 5 – 6 классов, которую в этом году начнут пилотировать в пятых экспериментальных классах НУШ. Так, отныне модули видов спорта будут выбирать ученики совместно с учителями.

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Одновременно можно выбирать 3 − 4 модуля (то есть в одном спортивном зале одновременно будут преподавать несколько видов спорта на уроке). Программа предусматривает обязательные 3 часа физической активности в неделю, а двигательная активность детей в школах должна составлять 6 часов в неделю.

Также в МОН приняли новую методику изучения истории Холокоста и Второй мировой войны в школах. Теперь ученики будут проводить интерактивные исследования, искать документальные свидетельства и общаться с очевидцами.

Обучение офлайн при условии вакцинации учителей

Конечно, ученики соскучились по докарантинному режиму. В Минздраве заявили, что этому поспособствует вакцинация педагогов. Сейчас свыше 308 тысяч работников сферы образования сделали прививку от COVID-19. Поэтому, вероятно, с 1 сентября школьники начнут обучение офлайн.

Кабмин издал постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинированы более 80% учителей, даже в красной зоне.А школы, в которых вакцинированы меньше 20% педперсонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

В то же время глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует осенью новый локдаун, поэтому возвращение к онлайн-обучению – не исключено.

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Мнение родителей по поводу дистанционного образования

Две трети родителей недовольны онлайн-образованием. Такие результаты демонстрирует опрос, проведенный фондом “Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии.

Отношение родителей учеников к онлайн-обучению в школе

12% ответили, что полностью поддерживают дистанционку,

21% – скорее поддерживают,

21,4% – скорее не поддерживают,

43,6% – категорически не поддерживают,

1,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Новации, в которых нуждаются образовательные учреждения

Александр Кондратюк отмечает, что прежде всего МОН должно провести грамотную цифровизацию образования и в целом – действовать на опережение.

Например, геймифицированные интерактивные платформы вызывают интерес школьников к обучению и одновременно облегчают работу педагогом.

Залогом успеха для молодежи является также эффективная профориентация. Каждый ученик должен трезво понимать, чем будет заниматься в будущем еще со школы. Поэтому педагоги должны развивать задатки детей,

– говорит эксперт.

По его словам, именно отсутствие коммуникации создает почву для выбора специальности вслепую. Как следствие – большое количество безработных или заробитчан, которые выезжают за границу.

К слову, правительство утвердило постановление об одноразовой помощи в размере 2 тысяч гривен каждому школьнику из многодетной малообеспеченной семьи. Выплаты получат 145 тысяч детей. Детали – читайте в статье.